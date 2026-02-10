Суд в Екатеринбурге смягчил приговор Александру Дискову за драку у бара «Нравы»

Свердловский областной суд на один год сократил срок наказания 35-летнему Александру Дискову, известному по прозвищу Фартовый. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Свердловской области. В сентябре 2025 года его приговорили к пяти годам колонии строгого режима за потасовку у бара «Нравы» в Екатеринбурге.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Суд, рассмотрев материалы дела, освободил Александра Дискова от наказания по ч.1 ст. 118, ч.1 ст. 119 УК РФ в связи с истечением сроков давности уголовного преследования и снизил ему срок наказания до 4 лет лишения свободы, отбывать которые он будет в исправительной колонии строгого режима»,— говорится в сообщении суда.

Остальная часть приговора осталась в силе. Напомним, по версии следствия, в ночь на 12 ноября 2023 года в лаундж-баре «Нравы» Александр Дисков вступил в конфликт с одной из посетительниц, отдыхавшей в компании знакомых. Позже на парковке он семь раз выстрелил из огнестрельного пистолета в принадлежащий ей Cadillac Escalade (ущерб позже был оценен в 966 тыс. руб.). Затем нанес травму одному из мужчин, пытавшемуся урегулировать ситуацию, и угрожал другому пистолетом.

Ранее стало известно, что Александру Дискову предъявили новое обвинение. Следствие считает, что он в 2024 году совершил серьезное ДТП, в котором пострадали три человека, и скрылся. Его участие в аварии подтвердила экспертиза ДНК.

Подробнее об этом в материале «Ъ-Урал» — «На Фартового вывела ДНК».

Полина Бабинцева