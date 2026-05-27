Обнальщиков нашли у трапа

Как стало известно «Ъ-Урал», сотрудники свердловского УФСБ задержали Людмилу и Артема Кротовых по подозрению в организации одной из крупнейших межрегиональных площадок по оптимизации НДС и обналичиванию полученных средств. По предварительным данным, из-за их махинаций в бюджет государства не поступило порядка 350 млн руб. Объем обналиченных средств составил порядка 34 млн руб. Ранее Людмила Кротова выступала в качестве пострадавшей в деле Александра Дискова, именуемого «Фартовый». В сентябре 2025 года ему назначили пять лет колонии строгого режима за драку у бара «Нравы» в Екатеринбурге, где он расстрелял Cadillac Escalade Людмилы Кротовой.



О задержании Артема и Людмилы Кротовых стало известно сегодня, 27 мая. По данным источника «Ъ-Урал», сотрудники УФСБ по Свердловской области задержали подозреваемых в аэропорту Кольцово, они планировали улететь из города. По данным собеседника «Ъ-Урал», супруги подозреваются в организации одной из крупнейших межрегиональных площадок по оптимизации НДС и обналичиванию денежных средств в особо крупном размере. Из-за работы площадки бюджет РФ получил ущерб в размере 350 млн руб., а объем «обнала» составил 34 млн руб. В пресс-службе УФСБ России по Свердловской области данную информацию «Ъ-Урал» подтвердили, но подробности дела раскрывать не стали.

По статье об организации деятельности по представлению в налоговые органы РФ, сбыту заведомо подложных счетов-фактур, налоговых деклараций (ст. 173.3 УК РФ) им может грозить до семи лет лишения свободы.

По данным «Ъ-Урал», обналичивание средств могло проходить через несколько компаний: ООО «Техно-17» (торговля электроэнергией, строительство жилых и нежилых зданий, зарегистрирована в 2023 году), ООО «Трубсервис» (зарегистрирована в 2022 году, основной вид деятельности — производство труб), ООО «Дар» (зарегистрирована в 2023 году и занимается деятельностью автомобильного грузового транспорта), ООО «Тенезис» (организация ликвидирована, ранее занималась строительством жилых и нежилых зданий), ООО «Чистый город», ООО «Урал-бизнес», ООО «МТМСК» и другие. Для каждой из фирм у фигурантов был отдельный телефон.

Ранее Людмила Кротова являлась пострадавшей по другому уголовному делу. Осенью 2025 года Ленинский райсуд Екатеринбурга закончил рассматривать дело Александра Дискова по прозвищу Фартовый. Ему назначили пять лет колонии строгого режима за потасовку у бара «Нравы» в Екатеринбурге, где он избил знакомого и семь раз выстрелил в Cadillac Escalade Людмилы Кротовой. Пострадавшая тогда осталась удовлетворена вынесенным приговором, говоря, что это важно для безопасности. «Даже резонансные фигуранты равны перед законом»,— говорила она.

В апреле «Ъ» сообщал, о выявлении двух крупных площадок по продаже так называемого бумажного НДС, услугами которых пользовались в том числе и крупные российские налогоплательщики. По приблизительным подсчетам, речь идет о махинациях на сумму более 1–1,5 трлн руб. Как тогда писал «Ъ», клиенты, обратившиеся к теневикам, получали фиктивные документы от контрагентов — счета-фактуры, накладные, акты выполненных работ без наличия товаров или оказания услуг без реальной оплаты. Сделки осуществлялись только на бумаге. При этом стороны отражали их в реестре покупок и продаж и подавали в ФНС декларации с фиктивными данными. Так недобросовестный налогоплательщик незаконно уменьшал сумму НДС к уплате в бюджет.

Артем Путилов