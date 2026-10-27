Для Александра Дискова по прозвищу Фартовый запросили шесть лет колонии за ДТП

В сентябре 2025 года Александр Дисков был осужден Ленинским райсудом Екатеринбурга на пять лет колонии строгого режима за стрельбу у бара «Нравы». Согласно обвинению, 12 ноября 2024 года после ссоры со знакомым в баре он семь раз выстрелил в автомобиль пострадавшей Людмилы Кротовой и избил знакомого, который пытался его остановить.