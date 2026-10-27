Для Александра Дискова по прозвищу Фартовый запросили шесть лет колонии за ДТП
Прокурор во время судебных прений в Ленинском районном суде Екатеринбурга запросил по совокупности приговоров 6 лет колонии строгого режима для бизнесмена Александра Дискова (по прозвищу Фартовый), сообщили «Ъ-Урал» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
Ему предъявлены обвинения по факту нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека (ст.264 УК РФ). Согласно версии обвинения, 13 октября 2024 года он ехал без прав на высокой скорости на автомобиле Porsche и ненамеренно учинил ДТП с четырьмя пострадавшими. Его участие в аварии подтвердила экспертиза ДНК. В результате ДТП пострадали водитель и пассажиры такси, а также Назар Мамедов (как оказалось, у него был сломан позвоночник).
В сентябре 2025 года Александр Дисков был осужден Ленинским райсудом Екатеринбурга на пять лет колонии строгого режима за стрельбу у бара «Нравы». Согласно обвинению, 12 ноября 2024 года после ссоры со знакомым в баре он семь раз выстрелил в автомобиль пострадавшей Людмилы Кротовой и избил знакомого, который пытался его остановить.
Александра Дискова признали виновным в причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности (ч.1 ст.118 УК РФ), умышленном повреждении чужого имущества общеопасным способом (ч.2 ст.167 УК РФ), угрозу убийством (ч.1 ст.119 УК РФ), незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия (ч.1 ст.222 УК РФ). Свердловский областной суд на один год сократил срок наказания.
Примечательно, что в мае пострадавшая Людмила Кротова была арестована Ленинским райсудом Екатеринбурга. Ей и ее супругу Артему Кротову предъявили обвинение в организации деятельности по представлению в налоговые органы РФ заведомо подложных налоговых деклараций, совершенной группой лиц по предварительному сговору, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере (ч. 2 ст. 173.3 УК РФ).
По версии следствия, Артем Кротов вместе с супругой подавал в ФНС декларации с ложными сведениями о несуществующих сделках с компаниями и индивидуальными предпринимателями. Следствие считает, что таким образом коммерсантам помогали искусственно занижать налоги. За свои услуги фигуранты получили от бизнесменов более 13,5 млн руб.