Путин назвал Россию и Африку союзниками в построении многополярного мира
Россия и Африка — это естественные союзники в построении многополярного мира, свободного от диктата и двойных стандартов, основанного на уважении норм и принципов Устава ООН. Об этом заявил президент Владимир Путин на пленарном заседании саммита «Россия — Африка».
«Россию и Африку объединяют по-настоящему прочные узы дружбы и тесного партнерства»,— сказал глава государства во время выступления. Владимир Путин добавил, что российский бизнес отверг колониальные практики в отношении Африки и всегда остается с ней честным и добросовестным.
«Наши деловые круги... не выкачивают прибыль в духе колониальных практик бывших метрополий, а, наоборот, инвестируют, вкладывают полученный доход в развитие экономик ваших стран, охотно передают продвинутые технологии и компетенции»,— уточнил президент.
По словам господина Путина, многие российские компании давно и успешно реализуют в Африке инвестиционные проекты. Среди таких направлений глава государства назвал энергетику и мирный атом, горнорудную промышленность и добычу полезных ископаемых, а также производственную кооперацию, логистику и туризм.