Путин назвал Россию и Африку союзниками в построении многополярного мира

«Россию и Африку объединяют по-настоящему прочные узы дружбы и тесного партнерства»,— сказал глава государства во время выступления. Владимир Путин добавил, что российский бизнес отверг колониальные практики в отношении Африки и всегда остается с ней честным и добросовестным.