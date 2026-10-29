В Воронежской области 115 га структуры «Созвездия» могут продать за 77 млн

Входящее в концерн «Созвездие» (подконтрольно «Ростеху», но управляется частной ГК «Динамика») АО «Воронежское центральное конструкторское бюро "Полюс"» объявило очередные торги по продаже земельного участка площадью 115 га в Панинском районе Воронежской области. На этот раз они пройдут в форме публичного предложения. Начальная цена лота с последних торгов не изменилась и составляет 102,2 млн руб., цена отсечения — 76,6 млн руб. Это следует из документации тендера.