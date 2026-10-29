В Воронежской области 115 га структуры «Созвездия» могут продать за 77 млн
Воронежский «Полюс» снова продает 115 га в Панинском районе за 102 млн рублей
Входящее в концерн «Созвездие» (подконтрольно «Ростеху», но управляется частной ГК «Динамика») АО «Воронежское центральное конструкторское бюро "Полюс"» объявило очередные торги по продаже земельного участка площадью 115 га в Панинском районе Воронежской области. На этот раз они пройдут в форме публичного предложения. Начальная цена лота с последних торгов не изменилась и составляет 102,2 млн руб., цена отсечения — 76,6 млн руб. Это следует из документации тендера.
Подавать заявки на участие в процедуре можно до 30 ноября. Итоги планируют подвести 2 декабря.
Согласно документации, участок предусмотрен для производственной деятельности. Обременений нет. Он расположен примерно в 1,8 км от ПК-286 км автодороги Курск-Воронеж-Саратов по направлению на северо-восток. Подъехать к нему можно только по грунтовой дороге. Инженерных коммуникаций нет. Окружают участок земли сельхозназначения.
За последние шесть лет лот пытались продать как минимум четыре раза: дважды в 2020 году, один раз в 2024-м и еще раз в 2026-м. На первых и вторых торгах начальная цена составляла 103,6 млн руб., на третьих — 104,3 млн, на четвертых — 102,2 млн. Все процедуры не состоялись из-за отсутствия заявок.
Накануне стало известно, что концерн «Созвездие» подал иск к «Полюсу» с требованиями на 60 млн руб. Спор связан с договором поставки. Представители «Созвездия» рассказали «Ъ-Черноземье», что рассматривают заключение мирового соглашения при достижении договоренностей по всем вопросам.