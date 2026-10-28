В Воронеже концерн «Созвездие» требует 60 млн с входящего в него «Полюса»

В 2026 году предприятие фигурировало в ряде арбитражных споров с контрагентами. Так, в конце августа концерн получил 12 исков от удмуртского АО «Сарапульский радиозавод» по 50,1 млн руб. каждый. Речь шла о задолженности и пени по договору. Заседание по одному из заявлений назначено на 9 декабря, судьба остальных в картотеке арбитражных дел пока не раскрывается.

В начале сентября входящее в «Созвездие» АО «Электросигнал» потребовало взыскать с тульского производителя оружия и боеприпасов АО «Конструкторское бюро приборостроения им. академика А. Г. Шипунова» 180,8 млн руб. Согласно картотеке арбитража, иск принят к рассмотрению в закрытом режиме. Предварительное заседание назначено на 22 декабря.