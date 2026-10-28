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Выпуск газеты №200«Ъ» Газета
Черноземье

В Воронеже концерн «Созвездие» требует 60 млн с входящего в него «Полюса»

Арбитражный суд Воронежской области зарегистрировал иск местного АО «Концерн "Созвездие"» (подконтрольно «Ростеху», управляется ГК «Динамика») к входящему в него АО «Воронежское центральное конструкторское бюро "Полюс"». Сумма требований составляет 60 млн руб. Спор связан с договором поставки. Это следует из картотеки арбитражных дел.

Егор Снетков / Коммерсантъ

Причина образования долга не раскрывается. Представители «Созвездия» в разговоре с «Ъ-Черноземье» отказались называть ее «в связи с ограниченным правом на распространение информации». Там отметили, что спор может завершиться мировым соглашением, если стороны достигнут договоренностей по всем вопросам.
«Концерн ведет судебно-претензионную работу при наличии оснований в рамках обычной хозяйственной деятельности независимо от того, входит контрагент в контур или нет»,— отметили в «Созвездии».

  • В 2026 году предприятие фигурировало в ряде арбитражных споров с контрагентами. Так, в конце августа концерн получил 12 исков от удмуртского АО «Сарапульский радиозавод» по 50,1 млн руб. каждый. Речь шла о задолженности и пени по договору. Заседание по одному из заявлений назначено на 9 декабря, судьба остальных в картотеке арбитражных дел пока не раскрывается.

  • В начале сентября входящее в «Созвездие» АО «Электросигнал» потребовало взыскать с тульского производителя оружия и боеприпасов АО «Конструкторское бюро приборостроения им. академика А. Г. Шипунова» 180,8 млн руб. Согласно картотеке арбитража, иск принят к рассмотрению в закрытом режиме. Предварительное заседание назначено на 22 декабря.

  • В конце сентября Арбитражный суд города Москвы отказал столичному АО «Научно-производственное объединение Русские базовые информационные технологии» в иске к концерну на 60,2 млн руб. Система «СПАРК» отнесла его к спорам о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договору строительного подряда. По данным картотеки арбитражных дел, истец не обжаловал это решение.

О причинах отказа концерна от строительства завода радиоэлектроники под Воронежем за 14 млрд руб. — в публикации «Ъ-Черноземье».
Алина Морозова