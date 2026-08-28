Под Воронежем снова никто не выкупил 115 га структуры концерна «Созвездие»

Не состоялся аукцион по продаже 115 га в Панинском районе Воронежской области, которые принадлежат АО «Воронежское центральное конструкторское бюро "Полюс"» (входит в местный концерн «Созвездие», который в свою очередь контролируется «Ростехом», но управляется частной ГК «Динамика»). Это связано с отсутствием заявок на торги, следует из итогового протокола. Начальная цена лота составляла 102,2 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Выставляемый на продажу участок Воронежского ЦКБ «Полюс»

Фото: из аукционной документации Выставляемый на продажу участок Воронежского ЦКБ «Полюс»

Фото: из аукционной документации

Участок расположен в 65 км от Воронежа, между селом Красный Лиман 2-й и поселком Отделение №3 совхоза Победа Октября на расстоянии 2 км от автодороги регионального значения Р-298. На нем разрешена производственная деятельность. Вокруг находятся сельскохозяйственные или производственные земли, лес. На участке нет инженерных коммуникаций — ближайшая точка подключения к сетям электроснабжения в 1 км от него.

За последние шесть лет лот пытались продать как минимум трижды: дважды в 2020 году и один раз в 2024-м. На первых и вторых торгах начальная цена составляла 103,6 млн руб., на третьих — 104,3 млн руб. Все процедуры не состоялись из-за отсутствия заявок.

О том, как воронежский «Полюс» попал под украинские санкции, читайте в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова