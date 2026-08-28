Под Воронежем снова никто не выкупил 115 га структуры концерна «Созвездие»
Не состоялся аукцион по продаже 115 га в Панинском районе Воронежской области, которые принадлежат АО «Воронежское центральное конструкторское бюро "Полюс"» (входит в местный концерн «Созвездие», который в свою очередь контролируется «Ростехом», но управляется частной ГК «Динамика»). Это связано с отсутствием заявок на торги, следует из итогового протокола. Начальная цена лота составляла 102,2 млн руб.
Выставляемый на продажу участок Воронежского ЦКБ «Полюс»
Фото: из аукционной документации
Участок расположен в 65 км от Воронежа, между селом Красный Лиман 2-й и поселком Отделение №3 совхоза Победа Октября на расстоянии 2 км от автодороги регионального значения Р-298. На нем разрешена производственная деятельность. Вокруг находятся сельскохозяйственные или производственные земли, лес. На участке нет инженерных коммуникаций — ближайшая точка подключения к сетям электроснабжения в 1 км от него.
За последние шесть лет лот пытались продать как минимум трижды: дважды в 2020 году и один раз в 2024-м. На первых и вторых торгах начальная цена составляла 103,6 млн руб., на третьих — 104,3 млн руб. Все процедуры не состоялись из-за отсутствия заявок.
О том, как воронежский «Полюс» попал под украинские санкции, читайте в публикации «Ъ-Черноземье».