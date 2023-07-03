От «Скифов» до «Соколов»

Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции сроком на пять или десять лет в отношении десяти предприятий из Белгородской, Воронежской и Орловской областей, а также восьми человек с ИНН из регионов Черноземья. Под ограничения попали производства телекоммуникационной техники, радиоэлектроники, подшипников, фрезов, насосов и полупроводников, а также IT-компания, завод военных спецмашин и разработчик беспилотников. Кроме того, санкции коснулись зарегистрированного в Москве торговца электроникой с воронежскими корнями. Персональные ограничения введены против руководителей и владельцев этих компаний и не только.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Очередной указ о введении санкций в отношении предприятий и граждан был опубликован на сайте президента Украины Владимира Зеленского 1 июля. Всего под ограничения попали 291 юридическое лицо из России, Белоруссии, Грузии и Казахстана, а также 193 физлица. После начала спецоперации Украина постоянно вводит ограничения против российских чиновников, крупных компаний и их представителей. Последний раз 11 июня под санкции попали 178 россиян.

Юрлицам запрещены любые экономические сделки с украинскими предприятиями, перевозки и полеты по этой стране, вывод капиталов. Физлиц временно лишат права пользоваться активами, полностью или частично запретят экономическую деятельность (торговля и закупки услуг, вывод капиталов, транзит ресурсов, приватизация и аренда госимущества, сделки по ценным бумагам, увеличение уставных капиталов), а также передачу технологий и прав на объекты права интеллектуальной собственности, полеты и заходы судов.

В Черноземье санкции коснулись девяти предприятий из Белгородской, Воронежской и Орловской областей, а также восьми человек с ИНН из этих же регионов и Тамбовской области. Еще одна компания зарегистрирована в Москве, но основную деятельность ведет в Воронеже.

В Белгородской области под санкции попали пять предприятий и один человек.

Завод ЗАО «Сокол-АТС» производит телекоммуникационную технику, детали для авиастроения и судостроения, а также различные инструменты. Под санкции лично попал и его гендиректор Владимир Андреев. Господину Андрееву в разных долях принадлежат связанные с предприятием ООО «Энерготранс», ООО «Спортивно-оздоровительный комплекс "Сокол"» и ООО «Инкотел», единолично он владеет ООО «Оливин», которое занимается оптовой торговлей санитарно-техническим оборудованием. Санкции введены на десять лет.

Структура местной ГК «Эфко» ООО «Транспорт будущего» разрабатывает беспилотные и энергетические системы, в том числе аэротакси и грузовые беспилотники. Белгородские власти на Петербургском международном экономическом форуме в июне 2023 года заключили с компанией соглашение на 40 млрд руб. Санкции введены на десять лет.

Компания ООО «Скиф-М» специализируется на выпуске фрез со сменными неперетачиваемыми пластинами из твердого сплава и сменных твердосплавных пластин для фрезерования. Санкции введены на десять лет.

Предприятие ЗАО «Фабрика диаграммных бумаг» производит ленты для медицинских регистрирующих приборов и другие медицинские расходные материалы, а также ленты и диски для промышленности. Санкции введены на пять лет.

Завод АО «Союзгидравлика», по собственным данным, является единственным российским предприятием с полным замкнутым циклом производства шестеренных насосов. Санкции введены на пять лет.

В Воронежской области ограничения введены против трех компаний и шестерых человек.

Предприятие АО «Воронежское центральное конструкторское бюро "Полюс"» производит сложные жгуты и кабельные сборки, радиотехнику, а также занимается научными исследованиями и обработкой материалов. Санкции введены на пять лет.

Структура госкорпорации «Ростех» АО «Воронежский научно-исследовательский институт "Вега"» поставляет силовикам и РЖД программно-аппаратные комплексы и средства подвижной радиосвязи специального и профессионального назначения. В 2018 году НИИ попал под санкции США за «поддержку аэрокосмической деятельности российских военных». Санкции введены на пять лет.

АО научно-производственное предприятие «Реляционные экспертные системы» разрабатывает системы управления базами данных и другое программное обеспечение, в том числе занимается импортозамещением. Санкции введены на пять лет.

Пять человек попали под санкции вместе с учрежденными ими ООО «Компания "База электроники"». Эта фирма поставляет электронные изделия «широкой сферы применения» и другое оборудование — радиоэлектронные компоненты, измерительные приборы, электротехнические изделия, кабели и проводники, источники питания, промышленную мебель, различные инструменты. По данным Kartoteka.ru, компания зарегистрирована в Москве. Но на сайте ее основным местонахождением указан Воронеж. Под санкции попали все совладельцы — Евгений Даниэльян (83%), Геннадий Камышников (8,7%, имеет московский ИНН), Надежда Матвеева (5%) и Денис Самохин (3,3%) — и гендиректор Татьяна Зуева. Санкции введены на десять лет.

Еще один гражданин с воронежским ИНН Дмитрий Шуткин возглавляет московское ОАО «ОК-Лоза», которое производит подшипники и является правопреемником загорского филиала Всероссийского научного института подшипниковой промышленности. Санкции введены на десять лет.

В Орловской области под ограничения попали два предприятия и один человек.

Структура корпорации «Проект-техника» АО «Орелтекмаш» производит для российского военно-промышленного комплекса подвижные средства техобслуживания и ремонта, а также комплексы мобильной техники на базе кузовов-фургонов и фургонов специального назначения. Санкции введены на десять лет.

АО «Болховский завод полупроводниковых приборов» работает на гособоронзаказ и обеспечивает «необходимыми компонентами» 560 предприятий из авиационной, космической и военной промышленности. Санкции введены на пять лет.

Глава орловских ООО «Бизнеспроконсат» и «Финпром-ресурс» Алина Курзанова попала под санкции вместе с московским ООО «2050. Диджитал», в котором является гендиректором. Эта компания занимается «разработкой, внедрением и последующим тиражированием интеллектуальных высокотехнологичных решений для промышленности». Она входит в международную группу Ctrl2GO, специализирующуюся на решениях для анализа данных в России и создании цифровых продуктов в промышленности. Санкции введены на десять лет.

Также под ограничения попал гражданин с тамбовским ИНН.

Александр Щеколдин, по данным Kartoteka.ru, возглавляет московские ООО «НПП "Оптон"» и ООО «Оптон солюшенс». Первое производит вычислительной техники промышленного и специального назначения, второе разрабатывает ПО для микроконтроллеров. Ни одна из этих компаний в санкционный список от 1 июля не вошла.

Александр Прытков