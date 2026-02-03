Бастрыкин попросил возбудить дела о взятках в отношении трех судей Ставрополья

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) на заседании 10 февраля рассмотрит просьбу председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина возбудить уголовные дела в отношении трех отставных судей из Ставропольского края.

Согласно информации на сайте ВККС, глава СКР просит разрешения на возбуждение дел в отношении:

Михаила Хрипунова, бывшего заместителя председателя Ставропольского краевого суда, по подозрению в подготовке к получению и получении взятки (ч. 1 статьи 30, п. «в» ч. 5 ст. 290, ч. 1 ст. 30, ч. 6 ст. 290, п. «в» ч. 5 ст. 290 УК);

Артема Сергеева, бывшего заместителя председателя Невинномысского городского суда Ставропольского края, по подозрению в посредничестве во взяточничестве (ч. 4 ст. 291.1, ч. 4 ст. 291.1 УК);

Тимура Набокова, бывшего судьи Октябрьского районного суда Ставрополя, по подозрению в посредничестве и получении взятки (ч. 4 ст. 291.1, ч. 4 ст. 291.1, ч. 4 ст. 290, п. «а, б» ч. 3 ст. 291.1 УК).

Господин Хрипунов начал карьеру в 1986 году в Одинцовском городском суде. Через 14 лет начал работать судьей Московского областного суда. В 2020 году по указу президента он стал зампредседателя Ставропольского краевого суда.

Артем Сергеев работал судьей Промышленного суда Ставрополя с 2021 года и через три года был назначен на должность заместителя председателя в Невинномысском городском суде. Тимур Набоков до того, как в 2022 году занял должность судьи Октябрьского суда Ставрополя, три года работал мировым судьей судебного участка № 10 Видновского судебного района Московской области.

Все три судьи уволились весной 2025 года. Как отмечает «Ъ-Кавказ», в 2025 году в Ставропольском крае СКР возбудил семь уголовных дел в отношении судей. Всего за прошедший год ВККС одобрила дела в отношении 12 судей, более половины из них — по обвинениям в получении взяток.