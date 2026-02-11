ВККС дала добро на уголовное преследование трех ставропольских экс-судей

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) России 10 февраля удовлетворила представления председателя СКР Александра Бастрыкина и разрешила возбудить уголовные дела против трех судей в отставке из Ставропольского края, пишут «Известия».

По версии следствия, заместитель председателя краевого суда Михаил Хрипунов получил 500 тыс. руб. за содействие в вынесении решения по гражданскому делу в апелляции, а также договаривался о взятках в 1 млн и 3 млн руб. за смягчение меры пресечения мошеннику — с СИЗО на домашний арест, хотя суды оставили его под стражей. Экс-зампред Невинномысского горсуда Артем Сергеев выступил посредником в передаче взятки Михаилу Хрипунову, а судья Октябрьского райсуда Ставрополя Тимур Набоков совмещал получение взятки с посредничеством по двум эпизодам, включая организованную группу.

Ни один из фигурантов не явился на заседание ВККС в Москве. Михаил Хрипунов прислал письменные возражения, но представитель СКР отметил его признательные показания как свидетеля.

Как ранее писал «Ъ-Кавказ», господин Хрипунов начал карьеру в 1986 году в Одинцовском городском суде. Через 14 лет начал работать судьей Московского областного суда. В 2020 году по указу президента он стал зампредседателя Ставропольского краевого суда. Артем Сергеев работал судьей Промышленного суда Ставрополя с 2021 года и через три года был назначен на должность заместителя председателя в Невинномысском городском суде. Тимур Набоков до того, как в 2022 году занял должность судьи Октябрьского суда Ставрополя, три года работал мировым судьей судебного участка № 10 Видновского судебного района Московской области.

Все три судьи уволились весной 2025 года.

Станислав Маслаков