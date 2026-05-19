Ставропольский судья не ушел от верховного

Верховный суд (ВС) России отправил в СИЗО на два месяца бывшего заместителя председателя Ставропольского краевого суда Михаила Хрипунова. Он обвиняется в нескольких коррупционных преступлениях. Вместе со служителем Фемиды по делу о получении взяток проходят еще несколько региональных судей, выступавших в роли посредников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Специальная судебная коллегия ВС удовлетворила ходатайство об аресте бывшего заместителя председателя Ставропольского краевого суда Михаила Хрипунова на два месяца. В ее решении, сообщили в пресс-службе Верховного суда, было отмечено, что обстоятельств, свидетельствующих об уголовном преследовании судьи в связи с его позицией, занимаемой при осуществлении правосудия, не установлено. Сам бывший судья Хрипунов возражал против избрания ему самой строгой меры пресечения, выразив готовность согласиться с любой иной.

Уголовное дело в отношении сразу нескольких отставных судей Ставропольского края, включая Михаила Хрипунова, председатель СКР Александр Бастрыкин возбудил в феврале 2026 года, после того как Высшая квалификационная коллегия судей дала на это свое согласие.

В отставку по собственному желанию Михаил Хрипунов ушел в мае прошлого года, подав письменное заявление в квалификационную коллегию судей Ставропольского края. Очевидно, к тому времени ФСБ уже располагала данными о коррупции судьи с 40-летним стажем.

Свою карьеру господин Хрипунов начал в 1986 году, когда после окончания дневного отделения юридического факультета МГУ стал сначала стажером, а затем судьей Одинцовского городского суда. В 2000 году Михаил Хрипунов стал судьей Мособлсуда. Там он проработал 20 лет и в июне 2020 года указом президента России был назначен заместителем председателя Ставропольского краевого суда.

По версии следствия, в коррупционную схему помимо бывшего заместителя председателя Ставропольского краевого суда Михаила Хрипунова, которому вменяются в вину два эпизода приготовления к получению взятки и получение взятки, были вовлечены в качестве посредников во взяточничестве бывший зампред Невинномысского горсуда Артем Сергеев и бывший судья Октябрьского райсуда Ставрополя Тимур Набоков. Последнему также вменяются в вину два эпизода посредничества во взяточничестве и получение взятки. Судьи Сергеев и Набоков лишились мантий по собственной инициативе в апреле и мае 2025 года соответственно.

Как установили в СКР, в августе и декабре 2023 года судьи Сергеев и Набоков, выступая в качестве посредников во взяточничестве, предложили Михаилу Хрипунову две взятки в размере 1 млн и 3 млн руб. «за содействие в изменении ранее избранных двум фигурантам уголовных дел мер пресечения с заключения под стражу на домашний арест».

Зампред краевого суда согласился, но рассматривавший апелляционные жалобы райсуд соответствующее ходатайство защиты подследственных отклонил. Таким образом, обещанных денег Михаил Хрипунов не получил.

В декабре 2023 года уже сам Тимур Набоков через посредника получил взятку в размере 50 тыс. руб. за принятое им решение об удовлетворении исковых требований истца о взыскании долга.

В июле 2024 года, указано в деле, Михаил Хрипунов при посредничестве того же судьи Набокова получил взятку в сумме 500 тыс. руб. за содействие в оставлении без изменений решения суда об удовлетворении исковых требований истца по гражданскому делу.

Олег Рубникович