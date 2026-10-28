Экс-главу воронежского райкома КПРФ выпустили из СИЗО

Уточняется, что Александру Сухинину нельзя выходить из дома с 22:00 до 6:00, посещать праздничные и культурно-массовые мероприятия, общаться с потерпевшими и свидетелями по уголовному делу, использовать средства связи и пользоваться интернетом.