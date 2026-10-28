Экс-главу воронежского райкома КПРФ выпустили из СИЗО
Борисоглебский горсуд Воронежской области изменил меру пресечения бывшему руководителю местного отделения КПРФ Александру Сухинину. Ему вменяется покушение на мошенничество (ст. 30, 159 УК РФ). Вместо заключения под стражу коммунисту избрали запрет определенных действий, сообщило РИА «Воронеж». Мера пресечения будет действовать как минимум до 30 ноября.
Уточняется, что Александру Сухинину нельзя выходить из дома с 22:00 до 6:00, посещать праздничные и культурно-массовые мероприятия, общаться с потерпевшими и свидетелями по уголовному делу, использовать средства связи и пользоваться интернетом.
О заключении господина Сухинина под стражу стало известно 8 октября. По версии следствия, с мая по июнь 2026 года при неоднократных личных встречах фигурант и еще три человека гарантировали жителю Борисоглебского городского округа за 5,78 млн руб. обеспечить его прохождение в местную гордуму. При этом реальной возможности сдержать обещание у них не было. В итоге под контролем оперативников житель передал одному из фигурантов дела 2,78 млн руб. После получения денег подозреваемого задержали.
В конце октября бюро Воронежского обкома КПРФ освободило Александра Сухинина от обязанностей первого секретаря Борисоглебского райкома за нарушение устава партии. Там отметили, что он «нанес серьезный ущерб репутации партии». Выразилось это в «выдвижении не согласованного с бюро обкома списка кандидатов в депутаты Борисоглебской городской думы».
Также «Ъ-Черноземье» ранее сообщал, что в июле господин Сухинин подал иск к АО «Воронежнефтепродукт» (структура «Роснефти»). Причиной стал отказ сотрудника АЗС налить оплаченное им топливо в канистру. В Воронежском обкоме КПРФ постарались дистанцироваться от происшествия и заявили, что не поручали господину Сухинину инициировать спор.