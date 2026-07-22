Воронежский обком КПРФ дистанцировался от спора депутата Сухинина с «Роснефтью»

В Воронежском обкоме КПРФ 22 июля рассказали «Ъ-Черноземье», что просьб депутату Борисоглебской городской думы Александру Сухинину подать заявление в суд об отказе от иска к АО «Воронежнефтепродукт» (структура «Роснефти») не направлялось ни со стороны первого секретаря обкома Андрея Рогатнева, ни от других руководителей отделения. В обкоме также заявили, что выражали позицию о возможности заключения мирового соглашения по этому делу. Помимо этого выяснилось, что господин Сухинин заправлялся по топливной карте, выданной КПРФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Первый секретарь Воронежского обкома КПРФ Андрей Рогатнев

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Первый секретарь Воронежского обкома КПРФ Андрей Рогатнев

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Андрей Рогатнев отдельно подчеркнул, что «никаких просьб в адрес Александра Анатольевича со стороны областного комитета, чтобы забрать или как-то "трансформировать" иск, не было».

«Просто ему было объяснено, что его претензии — в рамках закона о правах потребителей — где он хотел взыскать компенсацию за вред психологическому состоянию и так далее — это все делопроизводство, связанное с ним лично. А топливная карта выдана КПРФ. Мы сделали запрос в "Роснефть", увидели, что никаких материальных потерь мы не понесли. И мы посчитали нужным не участвовать в этом процессе, потому что мы не являемся потерпевшей стороной. Вот и все»,— пояснил господин Рогатнев.

Накануне «Ъ-Черноземье» сообщал, что руководитель фракции КПРФ в Борисоглебской городской думе Александр Сухинин отказался от своего иска к «Роснефти» о понуждении АЗС к продаже 20 литров бензина в канистру и взыскании 50 тыс. руб. в качестве компенсации морального вреда. По сообщению суда, господин Сухинин указал в письменном заявлении, что сделал это «по просьбе первого секретаря Воронежского обкома КПРФ в связи с опасениями последнего по поводу расторжения договора АО "Воронежнефтепродукт" на продажу бензина с партией по инициативе общества».

В своем иске депутат Сухинин указывал, что 28 июня он приехал на машине знакомого на заправку в черте Борисоглебска «с намерением приобрести бензин марки АИ-95 в количестве 20 литров в принадлежащую ему канистру для дальнейшей заправки личного автомобиля». По словам депутата, после оплаты и списания средств с топливной карты оператор отказала в отпуске топлива в алюминиевую тару, «сославшись на внутренний запрет без ссылки на конкретные нормы действующего законодательства». При этом якобы кассовый чек истцу не выдали, а вместо него господин Сухинин получил два чека онлайн-кассы, которые «не содержали сведений об оплате купленного бензина». Депутат просил суд истребовать у полиции материалы проверки по его обращению, а также обязать АО «Воронежнефтепродукт» заключить с ним публичный договор.

Денис Данилов