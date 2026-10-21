Воронежского коммуниста Сухинина сняли с поста после его ареста за мошенничество

Бюро Воронежского обкома КПРФ освободило Александра Сухинина от обязанностей первого секретаря Борисоглебского райкома за нарушение устава партии. Об этом в региональном обкоме сообщили 20 октября. Ранее Александр Сухинин был на месяц заключен под стражу по решению суда. Ему вменяется покушение на мошенничество.