Воронежского коммуниста Сухинина сняли с поста после его ареста за мошенничество
Бюро Воронежского обкома КПРФ освободило Александра Сухинина от обязанностей первого секретаря Борисоглебского райкома за нарушение устава партии. Об этом в региональном обкоме сообщили 20 октября. Ранее Александр Сухинин был на месяц заключен под стражу по решению суда. Ему вменяется покушение на мошенничество.
В обкоме отметили, что Александр Сухинин «нанес серьезный ущерб репутации партии». Выразилось это в «выдвижении не согласованного с бюро обкома списка кандидатов в депутаты Борисоглебской городской думы».
«Кандидаты в депутаты от компартии не были зарегистрированы, и КПРФ лишилась представительства в городской думе»,— подчеркнули в обкоме.
По информации КПРФ, была создана комиссия по расследованию действий Александра Сухинина. Обязанности первого секретаря Борисоглебского райкома исполняет Виктор Аистов.
«Ъ-Черноземье» писал об аресте Александра Сухинина 8 октября. По версии следствия, с мая по июнь 2026 года при неоднократных личных встречах коммунист и еще три фигуранта гарантировали жителю Борисоглебского округа за 5,8 млн руб. обеспечить его прохождение в местную гордуму. При этом следствие считает, что реальной возможности выполнить данное обещание у них не было, поэтому действия квалифицировали как мошенничество. Под контролем оперативников житель округа передал одному из фигурантов 2,8 млн руб. Задержание произошло после получения денег.
Кроме того, в июле этого года Александр Сухинин подал иск к АО «Воронежнефтепродукт» (структура «Роснефти»). Причиной стала покупка топлива на заправке, которое коммунист хотел налить в канистру. Из-за действовавших ограничений сотрудник АЗС отказался это делать. Позже господин Сухинин отказался от иска. В Воронежском обкоме КПРФ постарались дистанцироваться от происшествия и заявили, что не поручали Сухинину инициировать спор.