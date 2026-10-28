Ушаков: переговоры по Украине в Абу-Даби пройдут после 4 ноября
Трехсторонние переговоры между делегациями России, США и Украины состоятся после 4 ноября, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков. По его словам, точную дату только предстоит определить, она будет зависеть в том числе от обстановки в зоне боевых действий.
В разговоре с журналистами Юрий Ушаков добавил, что состав российской делегации пока не определен, хотя «костяк есть». Он также исключил возможность участия европейских переговорщиков в переговорах в Абу-Даби.
О планах возобновить переговоры делегаций России и Украины при посредничестве США стало известно после встречи Владимира Путина и Стива Уиткоффа 21 октября. Юрий Ушаков говорил, что предстоящие переговоры будут «пристрелочными», поскольку в переговорном процессе была долгая пауза.