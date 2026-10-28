Красно-белые выполнили кубковый минимум
«Спартак» победил «Рубин» и досрочно вышел в 1/8 финала «Пути РПЛ»
В пятом туре группового этапа FONBET Кубка России по футболу «Спартак» обыграл дома «Рубин» — 1:0. Вместе с «Оренбургом», который одолел на своем поле «Родину» — 2:1, красно-белые гарантировали себе участие в 1/8 финала «Пути Российской премьер-лиги». Еще одним участником play-off стал «Ростов». Разгромив «Акрон» 6:1, он к тому же досрочно выиграл свою группу.
В группе А после четырех туров лидировал с десятью очками «Спартак», за ним с семью располагался «Оренбург», и все шло к тому, что они досрочно оформят две путевки в верхнюю часть сетки play-off. У них и в чемпионате дела идут хорошо, где они тоже оказались по соседству — на пятом и шестом местах. Особенно, конечно, в нынешнем сезоне удивляют южноуральцы, которых совсем непривычно видеть в шестерке лучших команд премьер-лиги.
«Оренбург» был фаворитом в домашнем матче с «Родиной», тем более что в гостях он легко разбил ее 4:1. Впрочем, на этот раз у подопечных Ильдара Ахметзянова возникли серьезные трудности. Мало того, что у них никак не получалось забить, так на 58-й минуте они еще и пропустили, когда Иван Тимошенко головой замкнул подачу Артема Максименко. Хозяева все-таки отыгрались на 74-й минуте. Дамиан Пуэбла слева выполнил коварную передачу в штрафную площадь, после которой мяч закрутился в дальний угол. А на 77-й минуте туда же попал Ренат Голыбин и принес оренбуржцам победу 2:1.
«Спартак» десять дней назад уже встречался в Москве с «Рубином», и тот матч в рамках 11-го тура чемпионата очень плохо закончился для казанцев — крупным поражением 0:4. А вскоре вообще последовала отставка их главного тренера Франка Артиги, и сейчас командой руководил Олег Кузьмин, занимавший должность помощника не только при испанском специалисте, но еще при Леониде Слуцком и Рашиде Рахимове.
«Рубину» очень нужен был положительный результат, и «Спартаку» тоже на фоне недавнего поражения в чемпионате от ЦСКА.
Гости даже могли открыть счет, когда Игнасио Сааведра на мгновение опередил голкипера Илью Помазуна, которого дезориентировал рикошет от центрального защитника Кристофера Ву. Чилиец перекинул ворота, а вот левый вингер красно-белых Игорь Дмитриев, сместившись с фланга в центр, нанес безупречный удар из-за штрафной в «девятку».
Так на седьмой минуте москвичи повели 1:0, но затем и казанцы организовали убойный момент, когда Ульви Бабаев отдал классный пас пяткой Руслану Безрукову и тот бил практически в пустые ворота. Хозяев спас Ву, подстраховавший Помазуна. Тут же судья Данил Набока еще назначил пенальти в пользу «Рубина», среагировав на падение Эдди Сальседо, но на VAR усомнились в правильности такого решения, и главный арбитр действительно отменил его.
Правда, вскоре Сальседо убежал с центра поля от Александера Джику один на один с вратарем, и Помазуну все же пришлось выручать. Вообще казанцы атаковали гораздо острее, и Богдан Йочич тоже был близок к голу, когда Ву еле успел его догнать. У «Спартака» угроза исходила только от Дмитриева, который ближе к перерыву попытался вывести на удар Мирлинда Даку, но у того сняли мяч с ноги. А в целом по моментам и по игре «Рубин» превосходил команду Хуана Карседо.
В дебюте второго тайма Дмитриеву чуть-чуть не хватило, чтобы завершить фланговую атаку Маркиньоса. Красно-белые заметно активизировались благодаря замене Ивана Сорокина на Руслана Литвинова, который укрепил их среднюю линию. Даже другой опорник Наиль Умяров стал угрожать воротам Артура Нигматуллина, и дважды голкипер с трудом отбился от него.
Тем не менее казанцы наладили контригру, и Помазун тоже потащил непростой удар Бабаева. Однако по сравнению с первой половиной встречи шансов у них уже было мало, тогда как заменивший Маркиньоса Никита Массалыга едва не положил второй гол. Нигматуллин дотянулся до мяча, и он угодил в штангу, а Манфред Угальде, появившийся вместо Умярова, промахнулся на добивании. В конце основного времени гости попробовали устроить что-то вроде штурма, но хозяева не дрогнули и победили 1:0.
Таким образом, «Спартак» с 13 очками и «Оренбург» с десятью гарантировали себе участие в 1/8 финала «Пути РПЛ».
Им осталось еще сыграть друг с другом, но красно-белые уже вряд ли упустят первенство после победы 5:1 в московской встрече. «Рубин» и «Родина», у которых четыре и три балла соответственно, в последнем туре разыграют путевку в play-off «Пути регионов».
Интересным обещал быть матч в группе D, ведь в нем противостояли команды, находившиеся на первом и втором местах,— «Ростов» и «Акрон», имевшие девять и семь очков. И это притом что здесь выступают ЦСКА и «Локомотив». Но тольяттинцы в итоге, что называется, не вышли на игру.
Любопытно, что футболисты Срджана Благоевича начали турнир с разгромного поражения как раз от ростовчан на своем поле — 0:4. С тех пор в клубе с берегов Дона сменился главный тренер, и его возглавил Дмитрий Кириченко, который и сам в прошлом туре начал с того, что проиграл 0:4 ЦСКА.
Сейчас «Ростов» опять быстро добился успеха и уже к середине первого тайма вел 3:0, сделав заявку на крупную победу. Первым на шестой минуте отличился Роналдо — после того, как его одноклубник Тимур Сулейманов вроде бы испортил хороший пас Данилы Прохина, бразилец доработал эпизод и в падении головой занес мяч в сетку на дальней штанге. Затем тольяттинцы грубо ошиблись при розыгрыше от ворот, и Даниил Шанталий на 16-й минуте наказал их, разобравшись один на один с голкипером Игнатом Тереховским. А на 22-й минуте гости допустили позиционную ошибку при выходе из штрафной на стандарте и забыли там Давида Семенчука, который не преминул воспользоваться этим. Более того, используй Роналдо свои моменты, он бы еще до перерыва наколотил хет-трик.
Зато бразилец принял участие в четвертом голе на 46-й минуте, когда Иван Комаров закатил мяч почти в пустые ворота с передачи Ярослава Михайлова. Причем тут же Комаров ассистировал Прохину, и на 48-й минуте «Ростов» громил «Акрон» уже 5:0. В штрафной бедного Тереховского творился какой-то ужас. Хотя и хозяева совершили результативную потерю, которая привела к легкому голу Арсения Дмитриева на 53-й минуте. Но в дальнейшем они уверенно сохранили эту разницу и даже приумножили ее усилиями Олакунле Олусегуна, выиграв 6:1.
С 12 очками «Ростов» досрочно стал и победителем группы D, завоевав первую путевку в 1/8 финала «Пути РПЛ». На вторую помимо «Акрона» претендуют также ЦСКА и «Локомотив», которые проведут матч пятого тура 29 октября. Пока армейцы отстают от тольяттинцев на два бала и настолько же опережают железнодорожников.