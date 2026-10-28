Красно-белые выполнили кубковый минимум

Сейчас «Ростов» опять быстро добился успеха и уже к середине первого тайма вел 3:0, сделав заявку на крупную победу. Первым на шестой минуте отличился Роналдо — после того, как его одноклубник Тимур Сулейманов вроде бы испортил хороший пас Данилы Прохина, бразилец доработал эпизод и в падении головой занес мяч в сетку на дальней штанге. Затем тольяттинцы грубо ошиблись при розыгрыше от ворот, и Даниил Шанталий на 16-й минуте наказал их, разобравшись один на один с голкипером Игнатом Тереховским. А на 22-й минуте гости допустили позиционную ошибку при выходе из штрафной на стандарте и забыли там Давида Семенчука, который не преминул воспользоваться этим. Более того, используй Роналдо свои моменты, он бы еще до перерыва наколотил хет-трик.