Главу одного из воронежских райкомов КПРФ заключили под стражу

По версии следствия, с мая по июнь 2026 года при неоднократных личных встречах Сухинин и еще три человека гарантировали жителю Борисоглебского района за 5,78 млн руб. обеспечить его прохождение в местную гордуму. При этом, по данным материалов дела, реальной возможности выполнить данное обещание у них не было. В итоге под контролем оперативников житель передал одному из фигурантов дела 2,78 млн руб. После получения денег он был задержан.