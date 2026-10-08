Главу одного из воронежских райкомов КПРФ заключили под стражу
08.10.2026, 16:57
Борисоглебский городской суд Воронежской области заключил под стражу на месяц секретаря местного райкома КПРФ Александра Сухинина. Как следует из сообщения объединенной пресс-службы судебной системы региона, ему вменяется покушение на мошенничество (ст. 30, 159 УК РФ).
По версии следствия, с мая по июнь 2026 года при неоднократных личных встречах Сухинин и еще три человека гарантировали жителю Борисоглебского района за 5,78 млн руб. обеспечить его прохождение в местную гордуму. При этом, по данным материалов дела, реальной возможности выполнить данное обещание у них не было. В итоге под контролем оперативников житель передал одному из фигурантов дела 2,78 млн руб. После получения денег он был задержан.
Господина Сухинина, в свою очередь, задержали накануне решения суда. По ходатайству местного Следственного комитета он будет находиться под стражей как минимум до 31 октября.
Выборы в гордуму Борисоглебска прошли в сентябре. КПРФ не выдвинула на них ни одного кандидата. «Блокнот.Воронеж» объяснял это конфликтом господина Сухинина с первым секретарем воронежского обкома КПРФ Андреем Рогатневым. По данным издания, областной комитет не поддержал подготовленные райкомом списки, в которые вошли кандидаты из другого региона. Сам Сухинин в итоге участвовал в выборах как самовыдвиженец и не был избран.
В июле этого года Александр Сухинин подал иск к АО «Воронежнефтепродукт» (структура «Роснефти»). Причиной стал факт покупки на тот момент депутатом топлива, которое он хотел налить в канистру. Из-за действовавших ограничений сотрудник заправки отказался это делать. Позже господин Сухинин отказался от иска. В обкоме КПРФ заявили, что не поручали ему инициировать спор.