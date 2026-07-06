Воронежский депутат подал в суд на «Роснефть» из-за отказа заправить канистру

Борисоглебский городской суд Воронежской области рассмотрит иск местного жителя о понуждении АЗС к продаже бензина и взыскании морального вреда. По словам истца, он оплатил покупку 20 литров бензина в канистру, но оператор-кассир отказалась налить топливо. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судов региона. По данным картотеки, иск к АО «Воронежнефтепродукт» (структура «Роснефти») подал руководитель фракции КПРФ в Борисоглебской городской думе Александр Сухинин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В заявлении господин Сухинин указал, что 28 июня приехал на машине знакомого на заправку в черте Борисоглебска «с намерением приобрести бензин марки АИ-95 в количестве 20 литров в принадлежащую ему канистру для дальнейшей заправки личного автомобиля». По словам депутата, после оплаты и списания средств с топливной карты оператор отказала в отпуске топлива в алюминиевую тару, «сославшись на внутренний запрет без ссылки на конкретные нормы действующего законодательства». При этом якобы кассовый чек истцу не выдали, а вместо него господин Сухинин получил два чека онлайн-кассы, которые «не содержали сведений об оплате купленного бензина». Речь в данном случае идет о сумме, марке топлива и его количестве, признаках расчета.

«В дальнейшем, в связи с отказом в продаже фактически оплаченного товара, для фиксации происшествия истец вызвал наряд полиции. В настоящее время по данному факту правоохранительным органом проводится проверка»,— уточнили в суде.

Депутат попросил суд истребовать у полиции материалы проверки по его обращению, а также обязать АО «Воронежнефтепродукт» заключить с ним публичный договор розничной купли-продажи бензина в канистру и взыскать с ответчика компенсацию морального вреда в размере 50 тыс. руб. Заседание по делу назначено на 9 июля. В качестве третьего лица к делу привлечен территориальный отдел регионального управления Роспотребнадзора.

На странице воронежского обкома КПРФ в соцсети «ВКонтакте» появилась информация об этом инциденте в виде репоста из паблика «Борисоглебск сегодня». В эмоциональном посте утверждается, что история якобы «возмутила город», а «местный житель», имя которого не упоминается, «отстоял в очереди два часа» и «столкнулся с вопиющим нарушением своих прав».

«По словам пострадавшего, он с пониманием относится к сложной ситуации с поставками топлива в регионе. Но действия персонала АЗС он считает незаконными и провокационными», — говорится в посте.

«Ъ-Черноземье» ранее сообщал, что с 26 июня на заправочных станция АО «Воронежнефтепродукт» в Воронежской области и других регионах действуют ограничения на отпуск топлива — не более 30 литров на автомобиль и запрет продажи в тару.

О том, как спрос и сбои в поставках топлива ударили по разным секторам экономики, читайте в материале «Ъ-Черноземье «Последняя капля бензина».

Денис Данилов