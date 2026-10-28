Облачный провайдер Cloud.ru (ООО «Облачные технологии») начал работу в 2019 году под брендом SberCloud. На базе технологий SberCloud были созданы два суперкомпьютера — «Кристофари» и «Кристофари Нео», запущенные Сбербанком в 2019 и 2021 годах соответственно. В мае 2022 года Сбербанк вышел из капитала компании, ее владельцем стало АО «Новые возможности», подконтрольное Татьяне Портных. В 2023 году компания провела ребрендинг и получила название Cloud.ru. Сейчас сведения о владельцах ООО «Облачные технологии» скрыты в ЕГРЮЛ.