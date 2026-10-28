Облачный провайдер Cloud.ru
Облачный провайдер Cloud.ru (ООО «Облачные технологии») начал работу в 2019 году под брендом SberCloud. На базе технологий SberCloud были созданы два суперкомпьютера — «Кристофари» и «Кристофари Нео», запущенные Сбербанком в 2019 и 2021 годах соответственно. В мае 2022 года Сбербанк вышел из капитала компании, ее владельцем стало АО «Новые возможности», подконтрольное Татьяне Портных. В 2023 году компания провела ребрендинг и получила название Cloud.ru. Сейчас сведения о владельцах ООО «Облачные технологии» скрыты в ЕГРЮЛ.
Cloud.ru специализируется на предоставлении облачной инфраструктуры, платформенных сервисов и решений в области ИИ. В портфель компании входит более 130 сервисов. Инфраструктура Cloud.ru размещена в девяти центрах обработки данных уровня надежности Tier III. Компания использует более 46 тыс. единиц оборудования, включая более 32 тыс. серверов. Общая мощность используемых серверных стоек составляет 58 МВт.
Согласно отчетности компании по МСФО за первое полугодие 2026 года, выручка Cloud.ru составила 37,6 млрд руб., увеличившись на 2% год к году, чистая прибыль — 6 млрд руб.