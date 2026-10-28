Лобоцкий Михаил Юрьевич

В 2019 году Михаил Лобоцкий присоединился к компании Cloud.ru. С 2020 года отвечал за продуктовое развитие в компании. Под его руководством был сформирован продуктовый блок, состоящий из более чем 50 команд, запущены и развиваются десятки новых продуктов и сервисов для клиентов.