Лобоцкий Михаил Юрьевич
Родился 10 марта 1983 года. В 2005 году окончил Российский государственный гуманитарный университет по специальности «защита информации».
С 2005 по 2019 год работал в российском представительстве компании IBM, где прошел путь от специалиста по продажам в сегменте среднего и малого бизнеса до руководителя департамента по работе с крупнейшими клиентами (Сбербанк, государственный сектор).
В 2019 году Михаил Лобоцкий присоединился к компании Cloud.ru. С 2020 года отвечал за продуктовое развитие в компании. Под его руководством был сформирован продуктовый блок, состоящий из более чем 50 команд, запущены и развиваются десятки новых продуктов и сервисов для клиентов.
С 2026 года занимает должность генерального директора Cloud.ru.