Биржа наказала «медведей»

Индекс Московской биржи вернулся выше уровня 2100 пунктов, прибавив с начала недели 9%. Это движение определяли «голубые фишки», однако менее ликвидные акции показали рост котировок на 50–100%. Разворот произошел после введения биржей запрета на открытие коротких позиций по акциям «Евротранса» и масштабного откупа ранее подешевевших акций. Поддержал российский рынок акций и рост цены на нефть. Однако дальнейшее движение рынка во многом будет определяться решением ЦБ по ключевой ставке на заседании 24 июля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

В последней декаде июля после более чем трехмесячного падения российского фондового рынка наметилось его восстановление. Индекс Московской биржи, оттолкнувшись в начале недели от уровня 1900 пунктов, по итогам торгов 22 июля достиг отметки 2136,11 пункта. За день индекс вырос на 2,8%, а за три дня — на 9%.

Самый сильный всплеск активности наблюдался в акциях аутсайдеров, чьи котировки снижались на протяжении длительного времени. Так, бумаги компаний «Евротранс», «Соллерс», «ЭсЭфАй», которые с начала года подешевели в два-три раза, в ходе торгов 20–21 июля выросли в цене в полтора-два раза, несмотря на отсутствие значимых новостей. Эти акции даже вышли в число лидеров по объему торгов, которые достигли нескольких миллиардов рублей, тогда как раньше редко превышали несколько сотен миллионов рублей.

В меньших масштабах (на 25–30%) выросли в цене более ликвидные акции — «Полюса», «Самолета» и АЛРОСА. Восстановление котировок проходило при более высокой активности инвесторов. В частности, 21 июля объем торгов акциями «Самолета» составил рекордные с начала года 13,8 млрд руб.

Резкий рост котировок заставил биржу провести за последние три дня 24 дискретных аукциона, тогда как за весь прошлый месяц их было проведено менее десятка.

22 июля спекулянты уже начали фиксировать прибыль по акциям отдельных эмитентов — «Самолету», «Соллерсу», «ЭсЭфАй». Одновременно они переключились на ценные бумаги фармацевтических компаний — «Озон Фармацевтика», «Генетико», «Аптечная сеть 36,6», «Фармсинтеза», «Артгена», котировки которых прибавили за день 12–25%. Впрочем, у большинства из них объем торгов составил несколько сотен миллионов рублей.

Как считают эксперты, причиной резкого разворота котировок стало введение биржей запрета на открытие коротких позиций по акциям «Евротранса». Учитывая высокую долговую нагрузку компании и регулярные технические дефолты по долговым бумагам, акции компании обновляли минимумы, поэтому инвесторы массово играли на понижение.

Короткая позиция (short) — это сделка, при которой инвестор занимает акции у брокера и продает их на рынке, рассчитывая в дальнейшем выкупить их по более низкой цене. Разницу между ценой продажи и ценой выкупа инвестор оставляет себя, а акции возвращает брокеру. Однако в случае роста котировок инвестор зафиксирует убыток, так как ему придется откупать бумаги по возросшей цене.

Как указывает заместитель гендиректора по брокерскому бизнесу ФГ «Финам» Дмитрий Леснов, сам по себе «запрет на игру на понижение не распространяется на уже открытые позиции». Однако наличие множества коротких позиций оказывает значительное давление на котировки, отмечает основатель Института финансово-инвестиционных технологий Алексей Примак. По его словам, после запрета на выставление коротких позиций по одной бумаге инвесторы поспешили прекратить игру на понижение и в других бумагах.

Играть на понижение с акциями крупных и ликвидных компаний, таких как «Полюс», АЛРОСА и «Самолет», дают почти все брокеры, однако доступ к операциям с менее ликвидными акциями есть не у всех профучастников. «Поэтому, когда многим инвесторам нужно откупить бумагу, которой в свободном обращении и так мало, цена взлетает в разы»,— отмечает руководитель направления по работе с драгоценными металлами УК «Ингосстрах-Инвестиции» Дмитрий Смолин. Никто «не хочет оказаться последним, кто будет закрывать short в бумаге с низкой ликвидностью», указывает Алексей Примак.

Вместе с тем движение индекса во многом определялось акциями «тяжеловесов». В частности, ценные бумаги нефтегазовых компаний, занимающих значительную долю в индексе, таких как «Роснефть», ЛУКОЙЛ, «Газпром», с начала недели подорожали на 8–13%. Их рост был обусловлен продолжающимся ростом цен на нефть на фоне активных боевых действий между США и Ираном. В среду стоимость ближайшего фьючерса на нефть Brent превысила $95 за баррель. С учетом значительного истощения мировых запасов нефти странам-импортерам будет сложно «купировать дефицит предложения», указывает руководитель направления информационно-аналитического контента «Альфа-Инвестиций» Василий Карпунин.

При этом в аутсайдерах вновь акции «Озона». Учитывая, что 22 июля были нанесены новые удары по складам «Вайлдберриз», инвесторы опасаются, что атаки могут распространиться и на инфраструктуру этого маркетплейса.

Инвесторы стали больше обращать внимание на позитивные новости. В частности, на заявления вице-премьера Александра Новака о постепенной стабилизации ситуации на топливном рынке. Кроме того, поддержал рынок и анонс встречи главы МИДа Сергея Лаврова с госсекретарем США Марко Рубио 23 июля, указывает ведущий инвестиционный аналитик «Го Инвест» Никита Бредихин. Впрочем, дальнейшее движение рынка сильно зависит от решения Банка России по ключевой ставке на заседании 24 июля и сигнала, который «даст регулятор относительно дальнейшей денежно-кредитной политики», отмечает эксперт.

Андрей Ковалев