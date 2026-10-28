Глава Железнодорожного Екатеринбурга заявился на выборы мэра Первоуральска
Руководитель клиентской службы отделения Социального фонда России в Первоуральске Александр Зимин (выдвинут от «Единой России»). По данным «Ъ-Урал», ранее партия власти планировала выдвинуть и.о. мэра Дениса Полякова, однако позже его кандидатура была отклонена из-за желания областных властей обновить команду, управляющую Первоуральском;
Гендиректор компании «Решение» Дмитрий Дягилев (от КПРФ);
Депутат гордумы Первоуральска, директор муниципального учреждения «Старт» Владислав Пунин (от «Справедливой России»);
Вице-мэр Первоуральска, член местного отделения «Единой России» Дмитрий Крючков (от Совета муниципальных образований Свердловской области);
Индивидуальный предприниматель Тихон Курев (самовыдвиженец).
Пост мэра Первоуральска стал вакантным 20 июля после решения губернатора Дениса Паслера отправить в отставку Игоря Кабца, который возглавлял территорию с 2018 года. Глава региона тогда заявил, что при серьезной поддержке предприятий и в условиях открытия новых предприятий город «только копил проблемы в сфере управления городским хозяйством». Ожидалось, что в правительстве Свердловской области начнут рассматривать презентации кандидатов на пост мэра уже в октябре, однако срок приема документов пришлось продлить — изначально свою кандидатуру выдвинул только справоросс Владислав Пунин.