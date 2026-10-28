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Выпуск газеты №200«Ъ» Газета
Урал

Глава Железнодорожного Екатеринбурга заявился на выборы мэра Первоуральска

Общественная палата Свердловской области выдвинула главу Железнодорожного района Екатеринбурга, секретаря железнодорожного местного отделения «Единой России» Виталия Першина на конкурс по рассмотрению кандидатов на должность мэра Первоуральска, сообщили в аппарате губернатора Свердловской области. Кроме чиновника за время сбора заявок с 21 августа по 26 октября документы направили:
Виталий Першин (в центре)

Виталий Першин (в центре)

Марина Молдавская / Коммерсантъ

  • Руководитель клиентской службы отделения Социального фонда России в Первоуральске Александр Зимин (выдвинут от «Единой России»). По данным «Ъ-Урал», ранее партия власти планировала выдвинуть и.о. мэра Дениса Полякова, однако позже его кандидатура была отклонена из-за желания областных властей обновить команду, управляющую Первоуральском;

  • Гендиректор компании «Решение» Дмитрий Дягилев (от КПРФ);

  • Депутат гордумы Первоуральска, директор муниципального учреждения «Старт» Владислав Пунин (от «Справедливой России»);

  • Вице-мэр Первоуральска, член местного отделения «Единой России» Дмитрий Крючков (от Совета муниципальных образований Свердловской области);

  • Индивидуальный предприниматель Тихон Курев (самовыдвиженец).

Среди организаций и партий, имеющих право выдвинуть своего претендента, от участия в выборах отказались «Новые люди», ЛДПР и Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления (ВАРМСУ). Самовыдвижение в рамках процедуры не предусмотрено, в связи с чем кандидатура Тихона Курева будет отклонена по итогам первого этапа конкурса, на котором будет проверено наличие необходимых документов.
В ходе второго этапа комиссия проведет индивидуальные собеседования с претендентами, заслушает их презентации об основных направлениях развития Первоуральска и составит список политиков для губернатора Дениса Паслера, которые наиболее готовы к должности градоначальника. Депутаты думы города смогут избрать мэра сразу, как глава региона предложит им не менее двух претендентов.
По данным источников «Ъ-Урал», наиболее вероятным кандидатом на пост мэра является Александр Зимин от «Единой России». Собеседники указывают, что в гордуме Первоуральска партию власти представляют 22 депутата из 25, а в конкурсную комиссию по рассмотрению кандидатур из шести человек входят не менее четырех членов «Единой России». Впрочем, один из источников отмечает потенциал Виталия Першина. «Я бы на Першина поставил. Он возглавляет районную организацию "Единой России" и выпускник паслеровской школы мэров»,— пояснил он.

Пост мэра Первоуральска стал вакантным 20 июля после решения губернатора Дениса Паслера отправить в отставку Игоря Кабца, который возглавлял территорию с 2018 года. Глава региона тогда заявил, что при серьезной поддержке предприятий и в условиях открытия новых предприятий город «только копил проблемы в сфере управления городским хозяйством». Ожидалось, что в правительстве Свердловской области начнут рассматривать презентации кандидатов на пост мэра уже в октябре, однако срок приема документов пришлось продлить — изначально свою кандидатуру выдвинул только справоросс Владислав Пунин.

Подробнее о кандидатах на пост мэра Первоуральска — в материале «Ъ-Урал».
Василий Алексеев