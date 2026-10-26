Мэра подбирают в клиентской службе
Первоуральск может возглавить работник Соцфонда РФ Александр Зимин
Власти Свердловской области завершили прием документов от кандидатов на должность мэра Первоуральска. Среди шести заявившихся претендентов будущим мэром источники «Ъ-Урал» в региональном правительстве называют представителя от «Единой России» Александра Зимина, который «равноудален от всех финансово-промышленный групп (ФПГ)». По мнению экспертов, у него есть шанс покончить со статусом «одного из конфликтных городов Свердловской области».
Должность мэра Первоуральска остается вакантной с момента визита губернатора Дениса Паслера в муниципалитет 20 июля. Главу региона возмутило, что при серьезной поддержке предприятий и в условиях открытия новых производств мэр Игорь Кабец «только копил проблемы в сфере управления городским хозяйством». Спустя три дня гордума удовлетворила заявление градоначальника об уходе в отставку по собственному желанию. Он работал мэром с 2018 года.
Как рассказал «Ъ-Урал» заместитель губернатора — руководитель аппарата главы и правительства региона Сергей Никонов, который возглавляет конкурсную комиссию по рассмотрению претендентов на пост градоначальника, заявки поступили от шести человек: трое выдвинуты от партий и трое — от общественных организаций.
«Пока без фамилий, идет проверка. На должность главы Первоуральска смогут претендовать все, кто соответствует квалификации, опыту, а главное — имеет стратегический план развития города»,— подчеркнул господин Никонов.
Предложить кандидатов на пост мэра Первоуральска до 26 октября могли пять политических партий, общественная палата Свердловской области, совет муниципальных образований региона и ВАРМСУ. Самовыдвижение на выборах не предусмотрено. После проверки документов специальная комиссия рассмотрит программы кандидатов о видении развития города и направит губернатору рекомендации о внесении в думу муниципалитета для избрания на пост градоначальника определенных претендентов. Депутаты приступят к выборам мэра сразу, как Денис Паслер определится с фамилиями не менее двух кандидатов. Список губернатора может не совпадать с решением комиссии.
Источники «Ъ-Урал» в правительстве Свердловской области называют наиболее вероятным претендентом на пост мэра руководителя клиентской службы отделения Социального фонда России в Первоуральске Александра Зимина. Его выдвинула «Единая Россия». «Он равноудален от всех ФПГ, это было главное при согласовании кандидата»,— пояснил один из собеседников. Он напомнил, что «Единую Россию» в гордуме Первоуральска представляют 22 депутата из 25.
Второй источник «Ъ-Урал» отметил, что ранее в качестве претендента от «Единой России» был согласован заместитель главы Первоуральска Денис Поляков, который по решению Дениса Паслера с июля исполняет обязанности мэра. «Он подготовил документы на выдвижение, потом его остановили»,— пояснил он. По его словам, есть тренд на обновление команды, управляющей Первоуральском.
Третий источник «Ъ-Урал» призвал «не делать преждевременных выводов». «Дождемся полного списка кандидатов, первого и второго этапа работы комиссии. Первоуральск — город непростой, впереди много сюрпризов»,— заверил собеседник.
Александр Зимин в разговоре с «Ъ-Урал» не стал подтверждать или опровергать информацию о своем выдвижении. «Давайте дождемся официальной информации»,— сказал он.
Из четырех парламентских партий от оппозиции кандидатов предложили только КПРФ и «Справедливая Россия». Коммунистов представляет гендиректор компании «Решение» Дмитрий Дягилев, справороссов — депутат гордумы, директор муниципального учреждения «Старт» Владислав Пунин.
В свердловском обкоме КПРФ заявили, что господин Дягилев сможет изменить ситуацию в «погрязшем в коммунальных проблемах» Первоуральске и работать «для земляков, а не на интересы промышленных групп». «Здесь важно не то, кто получит пост главы, а то, что есть альтернатива и возможность донести до властей свое видение развития Первоуральска»,— рассказали «Ъ-Урал» коммунисты.
Лидер региональных справороссов, депутат Госдумы Андрей Кузнецов в разговоре с «Ъ-Урал» отметил, что господин Пунин является «человеком умудренным». «Он политик с опытом и принципами, поэтому выбор для нас был очевиден. Если говорить о шансах на победу, то в конечном итоге решающим голосом обладает именно губернатор, он и оценит шансы»,— сказал господин Кузнецов.
Кандидатов не стали выдвигать «Новые люди» и ЛДПР. Руководитель свердловского реготделения «Новых людей», депутат регионального заксобрания Ирина Виноградова рассказала «Ъ-Урал», что партия сосредоточена на развитии недавно открытого в городе местного отделения. «Формируется команда и выстраивается взаимодействие с людьми»,— пояснила она. Координатор свердловского реготделения ЛДПР, депутат областного заксобрания Александр Каптюг воздержался от комментариев.
Общественная палата Свердловской области, совет муниципальных образований Среднего Урала и ВАРМСУ были недоступны для комментариев.
Выбор областных властей в пользу Александра Зимина дает Первоуральску шанс покончить со статусом «одного из конфликтных городов Свердловской области», который сохраняется с конца 1990-х годов, считает политолог Михаил Коробельников. «Глав там раздирали разные ФПГ. Были серьезные проблемы в управляемости территории — когда мэр ставленник одного предприятия, все остальные автоматически переходят в оппозицию. Когда мэром становится представитель губернатора, ему легче договориться и выйти на решение проблем города»,— считает эксперт.
По мнению политтехнолога Александра Ханина, Александр Зимин может столкнуться с первыми сложностями еще на этапе формирования команды. «Многие в администрации Первоуральска пришли в нее из предприятий города. Если новый глава будет формировать свою команду, он в любом случае пойдет за специалистами высокого уровня на производства, а в мэрии зарплаты низкие. На этом вся равноудаленность закончится»,— пояснил он.