Мэра подбирают в клиентской службе

Предложить кандидатов на пост мэра Первоуральска до 26 октября могли пять политических партий, общественная палата Свердловской области, совет муниципальных образований региона и ВАРМСУ. Самовыдвижение на выборах не предусмотрено. После проверки документов специальная комиссия рассмотрит программы кандидатов о видении развития города и направит губернатору рекомендации о внесении в думу муниципалитета для избрания на пост градоначальника определенных претендентов. Депутаты приступят к выборам мэра сразу, как Денис Паслер определится с фамилиями не менее двух кандидатов. Список губернатора может не совпадать с решением комиссии.