«Единая Россия» выдвинула Александра Зимина на пост мэра Первоуральска
«Единая Россия» представила в департамент по МСУ губернатора и правительства Свердловской области кандидатуру на должность главы Первоуральска Александра Зимина, который в данный момент руководит клиенткой службой отделения Социального фонда России по региону в городе, рассказал «Ъ-Урал» осведомленный источник. Политик имеет наибольшие шансы занять пост мэра — в думе Первоуральска, которой и предстоит избрать градоначальника, партию власти представляют 22 депутата из 25.
Господин Зимин в разговоре «Ъ-Урал» не стал подтверждать или опровергать информацию о своем выдвижении. «Давайте дождемся официальной информации»,— добавил он.
Пост мэра Первоуральска стал вакантным 20 июля после решения губернатора Дениса Паслера отправить в отставку Игоря Кабца, который возглавлял территорию с 2018 года. Глава региона тогда заявил, что при серьезной поддержке предприятий и условии открытия новых предприятий город «только копил проблемы в сфере управления городским хозяйством». Ожидалось, что в правительстве Свердловской области начнут рассматривать презентации кандидатов на пост мэра уже в октябре, однако срок приему документов пришлось продлить — изначально свою кандидатуру выдвинул только депутат гордумы от «Справедливой России», директор муниципального учреждения «Старт» Владислав Пунин.
Власти Свердловской области принимают документы на должность главы Первоуральска до 26 октября включительно от пяти политических партий, общественной палаты региона, совета муниципальных образований Среднего Урала и ВАРМСУ, самовыдвижение в рамках конкурса не предусмотрено. Позже специальная комиссия рассмотрит программы кандидатов о видении развития Первоуральска и направит губернатору рекомендации о внесении в думу города для избрания на пост градоначальника определенных претендентов. Депутаты приступят к выборам мэра сразу, как Денис Паслер внесет фамилии кандидатов, которые могут не совпадать с решением комиссии.
В состав комиссии, которая будет рекомендовать губернатору кандидатов, вошли заместитель главы региона — руководитель аппарата губернатора и правительства Среднего Урала Сергей Никонов, вице-губернатор Василий Козлов, первый замруководителя аппарата губернатора и правительства региона — директор департамента по МСУ Вадим Дубичев, председатель общественной палаты Первоуральска Кристина Костина, спикер гордумы Галина Селькова («Единая Россия), глава администрации Западного управленческого округа региона Андрей Язьков и директор департамента противодействия коррупции региона Андрей Оборок.