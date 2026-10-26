«Единая Россия» выдвинула Александра Зимина на пост мэра Первоуральска

Пост мэра Первоуральска стал вакантным 20 июля после решения губернатора Дениса Паслера отправить в отставку Игоря Кабца, который возглавлял территорию с 2018 года. Глава региона тогда заявил, что при серьезной поддержке предприятий и условии открытия новых предприятий город «только копил проблемы в сфере управления городским хозяйством». Ожидалось, что в правительстве Свердловской области начнут рассматривать презентации кандидатов на пост мэра уже в октябре, однако срок приему документов пришлось продлить — изначально свою кандидатуру выдвинул только депутат гордумы от «Справедливой России», директор муниципального учреждения «Старт» Владислав Пунин.