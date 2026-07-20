Кабец покидает город

Глава Свердловской области Денис Паслер во время рабочей поездки в Первоуральск отправил в отставку мэра города Игоря Кабца. Господин Кабец возглавлял город с 2018 года и был переизбран в 2023 году. Эксперт считает, что отставка была ожидаемой, учитывая, что в предыдущие годы в городе возникали проблемы с водоснабжением и вывозом мусора. Новый глава, вероятнее всего, будет назначен уже после сентябрьских выборов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Департамент информационной политики Свердловской области Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

В полдень 20 июля глава Свердловской области Денис Паслер опубликовал в своих мессенджерах сообщение о том, что сегодняшний день с рабочей поездкой проводит в Первоуральске. Спустя два часа он заявил, что отправил в отставку главу города Игоря Кабца, указав на проблемы в управлении городом.

«Первоуральск — один из крупных промышленных городов Среднего Урала, который, даже несмотря на серьезную поддержку предприятий и открытие новых производств, в последние годы только копил проблемы в сфере управления городским хозяйством»,— заявил глава региона.

Губернатор добавил, что уже сегодня городская дума получит необходимые документы и будет запущен процесс назначения временно исполняющего обязанности, а затем будет избран новый глава.

Игорь Кабец возглавил Первоуральск в 2018 году, сменив на посту Валерия Хорева, который сложил полномочия по собственному желанию. В 2023 году первоуральская гордума переизбрала Игоря Кабца главой Первоуральска. Тогда кандидатуру градоначальника поддержали все 24 депутата, присутствующие на заседании.

В городе периодически возникали проблемы с водоснабжением и вывозом мусора. Так, в 2023 году было возбуждено уголовное дело по статье о халатности по факту грязной водопроводной воды. Прокурорская проверка установила, что должностные лица администрации города и «Водоканала» не обеспечили надлежащее водоснабжение. Позже экс-директора первоуральского «Водоканала» Артура Гузаирова приговорили к 3,5 года колонии общего режима. В 2024 году заместитель генпрокурора РФ Сергей Зайцев обращал внимание на подтопление подвалов канализационными стоками. Весной прошлого года на тот момент врио губернатора Свердловской области Денис Паслер призвал власти Первоуральска предотвратить повторение проблем с водой, и летом прошлого года Игорь Кабец отчитался перед Денисом Паслером о проделанной работе по модернизации системы водоснабжения. Летом 2024 года в Первоуральске возникла проблема с невывозом твердых коммунальных отходов с контейнерных площадок. После жалоб местных жителей тогда с мэром проводил встречу заместитель генпрокурора РФ Сергей Зайцев.

До коммунальных проблем глава Первоуральска засветился в медийном поле после конфликта с тележурналистом Владимиром Соловьевым в 2022 году. Ведущего возмутил пост Игоря Кабца, где он разместил карикатуру, на которой тогда губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев отрубает голову господину Соловьеву. Это произошло в разгар конфликта между ведущим и уральской элитой — все началось с того, что господин Соловьев назвал Екатеринбург «центром мерзотной либероты», а местную оппозицию — «центром борьбы с Россией». Телеведущий тогда допустил, что мэр «солидаризируется с подонками, которых прислал президент Украины Владимир Зеленский».

По мнению политтехнолога Александра Ханина, отставка мэра была ожидаема, так как в городе накопился ряд социальных проблем.

«У мэра был низкий авторитет. За время руководства за ним всегда кто-то стоял — поддерживали более значимые фигуры, и он выплывал на волнах их авторитета»,— считает господин Ханин.

По его мнению, в городе плохо проводилась избирательная кампания на выборах губернатора в прошлом году, а также праймериз по предстоящим выборам и, по мнению политтехнолога, предстоящие выборы мэр «мог завалить». Среди городских проблем он также отметил плохую организацию подвоза воды во время паводка, который сейчас обрушился на часть свердловских городов.

Напряженные отношения у мэра могли быть и с местными крупными промышленными предприятиями (в городе работают Первоуральский новотрубный завод (ТМК), «Первоуральский динасовый завод», «Киберсталь» и др.), считает политтехнолог, а также есть разлад в гордуме.

«Это уральский промышленный город, и город тяжелый. На сегодняшний день, к сожалению, хозяина в городе нет. Да, предприятия вкладывают деньги в свои территории, но часть микрорайонов забыты. Город большой, а большое хозяйство требует большого влияния»,— резюмировал Александр Ханин.

Врио главы с большой долей вероятности станет заместитель главы по ЖКХ Денис Поляков, нового мэра изберут уже после осенних выборов. По мнению политтехнолога, важно, чтобы новый глава был подчинен областным властям, а не промышленникам, а это сложная задача.

Мария Игнатова