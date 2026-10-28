Песков: для встречи Путина, Зеленского и Трампа нужно проделать большую работу
Переговоры президентов России, Украины и США возможны, считает пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. В комментарии журналисту Кириллу Юнашеву он подчеркнул, что для этого стороны должны проделать большую работу.
Несколько дней назад американский президент Дональд Трамп говорил, что такая встреча может состояться «очень скоро». «“Скорое” — это растяжимое понятие»,— сказал представитель Кремля.
Стороны активизировали обсуждение трехсторонних переговоров после разговора американского спецпосланника Стивена Уиткоффа с российским президентом Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге 21 октября. Они договорились о встрече делегаций России, Украины и США в Абу-Даби. Переговоры могут пройти уже в ноябре, а обсуждать на них, среди прочего, будут территориальные уступки.