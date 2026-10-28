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МирКонфликты

Песков: для встречи Путина, Зеленского и Трампа нужно проделать большую работу

Переговоры президентов России, Украины и США возможны, считает пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. В комментарии журналисту Кириллу Юнашеву он подчеркнул, что для этого стороны должны проделать большую работу.
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков

Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

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Несколько дней назад американский президент Дональд Трамп говорил, что такая встреча может состояться «очень скоро». «“Скорое” — это растяжимое понятие»,— сказал представитель Кремля.
Стороны активизировали обсуждение трехсторонних переговоров после разговора американского спецпосланника Стивена Уиткоффа с российским президентом Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге 21 октября. Они договорились о встрече делегаций России, Украины и США в Абу-Даби. Переговоры могут пройти уже в ноябре, а обсуждать на них, среди прочего, будут территориальные уступки.
Подробнее — в материале «Ъ» «Пристрелка к Абу-Даби».
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Дмитрий Песков
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