Московская компания проиграла воронежскому концерну «Созвездие» спор на 60 млн

Арбитражный суд города Москвы полностью отказал в иске столичного АО «Научно-производственное объединение Русские базовые информационные технологии» («НПО Русбитех») к воронежскому АО «Концерн "Созвездие"» (подконтрольно «Ростеху», управляется ГК «Динамика»). Сумма требований составляла 60,2 млн руб. Их суть не раскрывалась, но система «СПАРК» отнесла иск к спорам о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договору строительного подряда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

«Ъ-Черноземье» рассказывал об иске «НПО Русбитех» в начале июня этого года. Суд принял его к производству 5 июня и вынес решение 16 сентября. Мотивировочная и резолютивная части решения суда пока не опубликованы.

По данным Rusprofile, АО «Концерн "Созвездие"» зарегистрировали в Воронеже в 2005 году. Акционерное общество было создано на базе основанного в 1958 году Воронежского НИИ связи. Является одним из лидеров в области производства и продажи средств радиосвязи. Уставный капитал составляет 16,6 млрд руб. В состав воронежского кластера «Созвездия» входят также АО «Электросигнал» и АО «Воронежское ЦКБ "Полюс"». С марта 2023 года воронежским концерном руководит частная московская ГК «Динамика» через подконтрольное ей АО «Техноимпульс», выпускающее продукцию в области связи и телекоммуникаций, а также для гражданской и специальной авиации. АО «НПО Русбитех» зарегистрировали в Москве в 2008 году. Основной вид деятельности — разработка компьютерного программного обеспечения. Уставный капитал — 2 млн руб. Актуальные собственники не раскрываются. До 2021 года предприятием владело столичное ООО «Бонорг» Галины Абрамовой. В 2021 году выручка «НПО Русбитех» составила 4 млрд руб., чистая прибыль — 210 млн руб. Более актуальные финансовые показатели не публиковались.

«Созвездие» является постоянным участником множества судебных процессов с предприятиями из разных уголков России. В частности, «Ъ-Черноземье» сообщал, что в августе этого года удмуртское АО «Сарапульский радиозавод» подало в Арбитражный суд Воронежской области десять исков к концерну на общую сумму 501,3 млн руб. Заявления приняты судом к производству.

Денис Данилов