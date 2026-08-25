Воронежское «Созвездие» настроено на мир в многомиллионном споре с радиозаводом

Воронежское ООО концерн «Созвездие» (подконтрольно «Ростеху», управляется ГК «Динамика») настроено на мировое соглашение в многомиллионном споре с удмуртским АО «Сарапульский радиозавод». Ответчик готов предложить его в случае подтверждения основной суммы долга перед контрагентом. Об этом «Ъ-Черноземье» сообщили представители «Созвездия».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

«Фактически это одно заявление на сумму около 50 млн руб. (35 млн — основной долг, 15 млн — проценты по 12 договорам), которое суд выделил в отдельные производства, поэтому в картотеке числится 10 дел по 50,1 млн руб. каждое. На данный момент иск только поступил, мы запрашиваем документы и проверяем обоснованность требований»,— отметили в концерне.

Представители «Созвездия» также прокомментировали три своих последних иска к «Сарапульскому радиозаводу». Поданное в феврале заявление на 407,3 тыс. руб. касается неотработанного аванса. При этом, отметили в концерне, ответчик зарегистрировал встречную претензию на 7,5 млн руб. фактических затрат. Это дело, как ранее заметил «Ъ-Черноземье», будет рассмотрено в закрытом режиме. В августе воронежское предприятие заявило требования к контрагенту еще на 3,1 млн руб. в сумме — речь идет о взыскании долга за произведенную продукцию и неустоек.

В концерне также отметили, что стороны связывают многолетние партнерские отношения, «в рамках которых спорные вопросы всегда решались конструктивно».

«Стороны продолжают сотрудничество в обычном режиме, а иски рассматриваются как регламентная практика, не меняющая сложившихся деловых отношений»,— добавили там.

Отметим, что в Арбитражный суд Воронежской области поступило еще два иска «Сарапульского радиозавода» к «Созвездию» с той же суммой требований в каждом — 50,1 млн руб. Все 12 заявлений приняты к производству, заседания по ним назначены на 21 октября.

По собственным данным, АО «Сарапульский радиозавод» — один из основателей радиоэлектронной промышленности и оборонно-промышленного комплекса России, создан в 1900 году. Специализируется на разработке и производстве средств связи, радиоаппаратуры, изделий двойного и гражданского назначения. По данным Rusprofile, АО «СРЗ» было зарегистрировано в 1998 году в удмуртском Сарапуле. Уставный капитал — 14,4 млн руб. Учредители и руководители скрыты, однако на отраслевых сайтах главой предприятия указывается Марат Алексеев, на его же имя «Ъ-Черноземье» направил в компанию редакционный запрос. 2018 год предприятие завершило с выручкой 4 млрд руб. и чистой прибылью 21 млн руб. Более актуальные финансовые показатели не раскрываются. Часть дохода радиозавода составляют государственные контракты. В частности, в 2015–2019 годах он подписал 12 соглашений на общую сумму 168 млн руб. с концерном «Созвездие». 11 из них находятся на стадии исполнения и касаются поставок радиоаппаратуры.

Алина Морозова