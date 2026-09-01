Воронежский «Электросигнал» потребовал 181 млн с тульского оружейного завода

В Арбитражный суд Воронежской области поступил иск местного АО «Электросигнал» (структура воронежского концерна «Созвездие», который входит в госкорпорацию «Ростех», но управляется частной ГК «Динамика») к тульскому производителю оружия и боеприпасов АО «Конструкторское бюро приборостроения им. академика А. Г. Шипунова» («КБП»). Сумма требований составляет 180,8 млн руб. Информация об этом опубликована в картотеке арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Иск еще не принят к производству: суть требований не раскрывается.

Представители «Созвездия» рассказали «Ъ-Черноземье», что в рамках иска «Электросигнал» хочет взыскать с контрагента остатки задолженности по оплате за поставленную продукцию.

«Наше предприятие всегда открыто к конструктивному диалогу и урегулированию споров со своими партнерами. АО "Электросигнал" и АО "Конструкторское бюро приборостроения им. Академика А. Г. Шипунова" связывают долгосрочные и взаимовыгодные партнерские отношения, которые длятся не один год»,— отметили в концерне.

По данным «СПАРК-Интерфакс», АО «Электросигнал» было зарегистрировано на улице Электросигнальной в Воронеже в 1993 году. Основной вид деятельности — производство радиоэлектронных средств связи. Уставный капитал — 208,8 млн руб. По данным на 2021 год, основным владельцем является АО «Концерн "Созвездие"». Генеральный директор — Игорь Гуренко. В 2025 году «Электросигнал» выручил 11,8 млрд руб. (годом ранее — 10,7 млрд) и получил 651,5 млн руб. чистой прибыли (555,5 млн). АО «КБП» было учреждено в Туле в 1992 году для производства оружия и боеприпасов. Уставный капитал — 10,8 млрд руб. Полностью контролируется Ростехом напрямую и через московское АО «НПО "Высокоточные комплексы"» — эта же организация управляет предприятием. Финансовые показатели за последние пять лет не опубликованы.

На прошлой неделе «Созвездие» получило 12 исков от удмуртского АО «Сарапульский радиозавод» по 50,1 млн руб. каждый. Согласно картотеке арбитражных дел, все они приняты к производству, предварительные заседания назначены на 21 октября. Представители воронежского предприятия рассказали «Ъ-Черноземье», что фактически речь идет об одном заявлении, в котором контрагент пытается взыскать с концерна основной долг и проценты по 12 договорам. Там же отметили, что стороны связывают многолетние партнерские отношения, «в рамках которых спорные вопросы всегда решались конструктивно».

Алина Морозова