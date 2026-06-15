В Курской области думают над запретом на продажу вейпов

Ввести запрет на продажу электронных систем доставки никотина, известных как вейпы, могут в Курской области. Отвечая на вопрос губернатора Александра Хинштейна министр здравоохранения региона Светлана Ермолова заявила, что подобная продукция опасна, а также что она полностью поддерживает инициативу и предлагает установить ограничение. Вопрос обсуждался на оперативном совещании облправительства 15 июня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Куликов, Коммерсантъ Фото: Сергей Куликов, Коммерсантъ

«У нас вейпы и табак продаются на каждом углу и даже в жилых домах. Это особенно опасно для подрастающего поколения, для детей, у которых формируются репродуктивные системы в том числе. Поэтому ограничения нам нужны»,— сказала госпожа Ермолова.

Александр Хинштейн отметил, что властям нужно узнать мнение жителей региона — насколько они согласны с таким подходом. Глава региона подчеркнул, что согласен с госпожой Ермоловой, в том числе как родитель не поддерживает вейпы, но также призвал «вводить ограничения осмысленно».

По вопросу возможного внесения изменений в региональное законодательство пройдут консультации с депутатами облдумы. Кроме того, будет проведен опрос жителей региона. В какой форме он пройдет — пока не уточняется.

«Ъ» сообщал, что депутаты Госдумы РФ на заседании 9 июня во втором и третьем чтениях единогласно одобрили правительственный законопроект, наделяющий регионы правом вводить ограничения на розничную продажу вейпов. Как выяснилось, парламентарии разных фракций не просто поддерживают эту инициативу, но настаивают на тотальном запрете подобной продукции.

Денис Данилов