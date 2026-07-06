Жители Курской области в голосовании поддержали запрет на продажу вейпов

На платформе «Действуем вместе!» завершилось голосование по вопросу введения в Курской области запрета на розничную продажу вейпов и жидкостей к ним. Ограничения поддержали более 65% верифицированных пользователей. Теперь к проработке запрета подключатся депутаты Курской областной думы. Вопрос обсуждался на оперативном совещании облправительства 6 июля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

По итогам голосования за запрет продажи высказались 65,7% участников — 3218 голосов. «Против» проголосовали 1677 человек (34,3%).

Губернатор Курской области Александр Хинштейн напомнил, что власти перенесли голосование на портал с обязательной верификацией из-за наплыва ботов в опросе на странице главы региона в соцсети «ВКонтакте». Как сообщал «Ъ-Черноземье» в конце июня, в голосовании были замечены боты, в том числе из стран ближнего и дальнего зарубежья, например — Узбекистана, Испании, Пакистана, Алжира и других стран.

Господин Хинштейн попросил депутатов облдумы подключиться к работе.

«Не знаю, удастся ли действующему созыву подойти, что называется, к этому снаряду, или этим уже займутся коллеги в новом созыве. Время у нас в любом случае есть. Эта норма — отложенная. Она становится возможной только с 1 марта следующего года»,— отметил губернатор.

Глава региона также предположил, что политические партии, в том числе и в ходе избирательной кампании, «услышат точку зрения людей» и «заявят позицию».

Госдума 9 июня во втором и третьем чтениях единогласно одобрила законопроект, дающий регионам право вводить временный запрет на розничную продажу электронных систем доставки никотина. В правительстве Курской области вопрос вынесли на обсуждение уже в середине июня. «Ъ-Черноземье» рассказывал, что министр здравоохранения региона Светлана Ермолова полностью поддержала инициативу и заявила об опасности вейпов для детей и подростков, в частности — для репродуктивной системы. Александр Хинштейн с министром согласился, но призвал «вводить ограничения осмысленно».

Денис Данилов