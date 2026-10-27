Главные новости за 27 октября. Ростов-на-Дону и область
Ростовская область к 1 октября 2026 года собрала 13,7 млн тонн зерна, на 59,1% больше, чем годом ранее, и заняла первое место в России по сбору зерновых, сообщила пресс-служба Ростовстата. Урожайность выросла на 58,6%, до 41,4 ц/га. Сбор подсолнечника достиг 1,1 млн тонн, почти вдвое превысив прошлогодний показатель, сахарной свеклы — 396,6 тыс. тонн, картофеля — 376,1 тыс. тонн. Хозяйства региона также собрали 416,3 тыс. тонн овощей, на 13,3% больше, чем к началу октября 2025 года.
Прокурор запросил для бывшего председателя Ленинского районного суда Ростова-на-Дону Алексея Куделина 20 лет колонии и штраф 150 млн руб. Бывшему прокурору Роману Агапову обвинение просит назначить 12 лет лишения свободы и штраф 20 млн руб., адвокату Виталию Проскурякову — 10 лет и такой же штраф. Дело о взятке в особо крупном размере рассматривает Октябрьский районный суд Краснодара после изменения территориальной подсудности. По версии следствия, Куделин получал деньги за судебные решения в пользу заинтересованных лиц, в том числе за смягчение меры пресечения. Общую сумму предполагаемых взяток следствие оценивало в 15 млн руб. Куделин вину не признает, двое других фигурантов, по сообщениям о ходе процесса, частично согласились с обвинением.
Федеральная антимонопольная служба проверяет девять переработчиков семян подсолнечника на предмет возможного антиконкурентного соглашения. В список вошли ростовские АО «Астон» и ООО «УК Астон», а также компании «ЭФКО», «Благо», Казанский жировой комбинат и торговый дом «Содружество». ФАС изучает ценообразование и объемы поставок сырья. Отдельно ведомство сообщило о неоднократном препятствовании проверяющим со стороны сотрудников «Содружества». За воспрепятствование проверке юрлицам грозит штраф до 2 млн руб. Окончательные выводы служба сделает после анализа собранных материалов.
Ростов-на-Дону занял второе место в России по количеству квартир с интерьерами в стиле «дворцового» дизайна начала 2000-х годов, разделив позицию с Краснодаром. По данным Ассоциации агентств элитной недвижимости (AREA), лидером рейтинга стал Санкт-Петербург. В ассоциации отмечают, что квартиры с подобным оформлением могут подолгу оставаться на рынке, в том числе из-за специфического интерьера. Точное число таких объектов в Ростове и средний срок их продажи не уточняются.
Квалификационная коллегия судей Ростовской области на заседании 23 октября прекратила полномочия шести судей в связи с их отставкой, еще двум вынесла дисциплинарные замечания. Взыскания получили судья Арбитражного суда региона Илья Меленчук и мировой судья Ростова-на-Дону Татьяна Зарванская, при этом причины замечаний не раскрываются. Проверка в отношении четырех других судей, включая трех представителей Ростовского областного суда, нарушений не выявила. Уходящие в отставку судьи покинут должности в период с 1 ноября по 31 декабря 2026 года.