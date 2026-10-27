Ростов стал одним из лидеров по числу квартир с «дворцовыми» интерьерами
Ростов-на-Дону вошел в число российских городов с наибольшим количеством квартир, оформленных в стилистике «дворцового» дизайна. По данным Ассоциации агентств элитной недвижимости (AREA), город занял второе место в рейтинге вместе с Краснодаром, уступив только Санкт-Петербургу.
По оценке ассоциации, квартиры с интерьерами в стиле начала 2000-х годов зачастую подолгу остаются на рынке из-за специфического оформления. Сейчас такие объекты, в частности, могут продавать наследники их прежних владельцев.
При этом в AREA не приводят точного количества подобных квартир в Ростове-на-Дону и их доли в общем объеме предложения. Также в представленных данных не уточняется средний срок экспозиции таких объектов в городе.