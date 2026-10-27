Прокурор запросил экс-председателю ростовского суда 20 лет и 150 млн штрафа
Прокурор попросил приговорить бывшего председателя Ленинского районного суда Ростова-на-Дону Алексея Куделина к 20 годам колонии и штрафу в 150 млн руб. Такие сведения опубликовал правовой портал Jurisora.
Бывшему прокурору Роману Агапову обвинение запросило 12 лет лишения свободы и штраф 20 млн руб., адвокату Виталию Проскурякову — 10 лет и такой же штраф.
Дело слушает Октябрьский районный суд Краснодара. В апреле Четвертый кассационный суд изменил ему территориальную подсудность: прежние должности обвиняемых и их связи в судебных и исполнительных органах Ростовской области могли вызвать сомнения в беспристрастности местного суда. Алексею Куделину вменяют получение взятки в особо крупном размере, Агапову — ее передачу, Виталию Проскурякову — посредничество. Все трое обвинения отрицают вину не одинаково: Куделин ее не признает, тогда как, по сообщениям о ходе процесса, двое других фигурантов частично согласились с обвинением. «Коммерсантъ», ссылаясь на кассационную инстанцию, указывает квалификацию по ч. 6 ст. 290, ч. 5 ст. 291 и ч. 4 ст. 291.1 УК РФ.
По версии следствия, Куделин получал деньги за решения в пользу заинтересованных лиц, в том числе за смягчение меры пресечения. В апреле «Коммерсантъ» сообщал, что речь в материалах обвинения шла о сумме взяток в 15 млн руб. и о согласовании действий Куделина с бывшей главой Ростовского областного суда Еленой Золотаревой. Это отдельная сумма, относящаяся к предполагаемым взяткам; ее не следует смешивать с запрошенным штрафом в 150 млн руб.
Один из эпизодов, который связывают с обвиняемыми, касается 2 млн руб. По версии следствия, деньги предназначались за более мягкую меру пресечения для бывшего судьи. Алексей Куделин утверждал, что преследование связано с его судебными решениями, а адвокат указывала на отсутствие прямых доказательств получения им денег. Эти доводы являются позицией стороны защиты, а не установленными судом обстоятельствами.
Расследование дела развивалось на фоне более широкого разбирательства о коррупции среди ростовских судей. В сентябре 2024 года Высшая квалификационная коллегия судей разрешила арестовать Алексея Куделина по представлению председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина. Кассационный суд позднее направил дело в Краснодар, а весной 2026 года Октябрьский районный суд принял его к рассмотрению.