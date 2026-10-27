Прокурор запросил экс-председателю ростовского суда 20 лет и 150 млн штрафа

По версии следствия, Куделин получал деньги за решения в пользу заинтересованных лиц, в том числе за смягчение меры пресечения. В апреле «Коммерсантъ» сообщал, что речь в материалах обвинения шла о сумме взяток в 15 млн руб. и о согласовании действий Куделина с бывшей главой Ростовского областного суда Еленой Золотаревой. Это отдельная сумма, относящаяся к предполагаемым взяткам; ее не следует смешивать с запрошенным штрафом в 150 млн руб.