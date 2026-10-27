ФАС проверяет на картель ростовских переработчиков подсолнечника
Федеральная антимонопольная служба начала внеплановые антикартельные проверки переработчиков семян подсолнечника. В центре внимания — девять компаний отрасли, включая две ростовских: АО «Астон» и ООО «УК Астон». Обе компании входят в перечень проверяемых, размещенный на сайте ведомства.
География мероприятий охватывает семь городов: Москву, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Воронеж, Краснодар, Ростов-на-Дону и Казань. «Астон» — один из крупнейших переработчиков масличных культур в стране, его штаб-квартира и ключевые производственные площадки расположены в донской столице.
Помимо ростовских «Астонов», в перечень проверяемых входят АО «УК ЭФКО», ООО «ЭФКО-Поволжье», ООО «ЗК ЭФКО-Юг» (Краснодар), ООО «Благо-Верхняя Хава», ООО «УК Благо», АО «Казанский жировой комбинат» и ООО ТД «Содружество».
Предмет проверки — ценообразование и объемы поставок семян подсолнечника. ФАС ищет возможное антиконкурентное соглашение между участниками рынка. Для Ростовской области, где сосредоточены значительные мощности по переработке масличных, выводы проверки затронут цены приёма сырья у региональных аграриев.
Отдельный эпизод проверки связан с ООО ТД «Содружество»: сотрудники компании, по данным ФАС, неоднократно препятствовали действиям проверяющих. За воспрепятствование проведению проверок для юридических лиц предусмотрен административный штраф до 2 млн руб.
К выводам по итогам мероприятий ФАС перейдёт после анализа всей собранной информации. До этого момента какие-либо претензии к ростовским «Астонам», как и к остальным переработчикам, остаются лишь предметом проверки.