Квалифколлегия Ростовской области лишила полномочий шестерых судей

Основная же часть повестки прошла без дисциплинарной составляющей: полномочия шести судей прекращены в связи с уходом в отставку. Даты расставлены вплоть до конца года: судья Ростовского областного суда Андрей Филиппов покидает пост 31 декабря 2026 года; Евгений Шаповалов, председатель и судья Волгодонского районного суда, — 27 ноября; Ирина Сидоренкова из Ворошиловского районного суда Ростова-на-Дону — 1 ноября; Алиса Бабакова из Кировского районного суда Ростова-на-Дону — 30 декабря; мировой судья судебного участка №3 в Неклиновском судебном районе Дмитрий Бычихин — 6 ноября; судья Сальского районного суда Оксана Картамышева — 30 декабря.