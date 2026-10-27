Квалифколлегия Ростовской области лишила полномочий шестерых судей
В Ростовской области прекращены полномочия шести судей — решение квалификационная коллегия судей региона приняла на заседании 23 октября. Еще двое отделались дисциплинарными взысканиями.
Речь о наказанных в дисциплинарном порядке — Илье Меленчуке, судье Арбитражного суда Ростовской области, и Татьяне Зарванской, мировом судье судебного участка №8 в Ворошиловском судебном районе Ростова-на-Дону. Оба получили замечания за допущенные проступки, содержание которых коллегия не раскрывает.
Проверка по четырем другим фигурантам закончилась, напротив, оправдательным итогом. Специальная комиссия изучала действия судей Ростовского областного суда Геннадия Михайлова, Дмитрия Владимирова, Юрия Криволапова, а также судьи в отставке из Таганрога Юрия Ядыкина — нарушений не выявила.
Основная же часть повестки прошла без дисциплинарной составляющей: полномочия шести судей прекращены в связи с уходом в отставку. Даты расставлены вплоть до конца года: судья Ростовского областного суда Андрей Филиппов покидает пост 31 декабря 2026 года; Евгений Шаповалов, председатель и судья Волгодонского районного суда, — 27 ноября; Ирина Сидоренкова из Ворошиловского районного суда Ростова-на-Дону — 1 ноября; Алиса Бабакова из Кировского районного суда Ростова-на-Дону — 30 декабря; мировой судья судебного участка №3 в Неклиновском судебном районе Дмитрий Бычихин — 6 ноября; судья Сальского районного суда Оксана Картамышева — 30 декабря.