Теннисист Андрей Рублев потерпел четвертое поражение подряд
22-я ракетка мира Андрей Рублев не пробился во второй круг турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) категории 500 в Вене. В первом раунде россиянин проиграл американцу Томми Полу, занимающему 14-е место в мировом рейтинге.
Теннисисты провели на корте 1 час 30 минут. Встреча завершилась со счетом 7:5, 6:2. Следующим соперником Томми Пола станет 23-я ракетка мира итальянец Лучано Дардери.
Андрей Рублев проиграл четвертый матч подряд. Ранее он потерпел поражение на старте турниров в Алматы и Шанхае, а также уступил в четвертьфинале состязания в Пекине.
Общий призовой фонд турнира в Вене составляет $2,7 млн. В прошлом году победителем стал итальянец Янник Синнер, который не принимает участия в текущем розыгрыше.