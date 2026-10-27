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СпортТеннис

Теннисист Андрей Рублев потерпел четвертое поражение подряд

22-я ракетка мира Андрей Рублев не пробился во второй круг турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) категории 500 в Вене. В первом раунде россиянин проиграл американцу Томми Полу, занимающему 14-е место в мировом рейтинге.
Андрей Рублев

Андрей Рублев

Lisa Leutner / Reuters

Теннисисты провели на корте 1 час 30 минут. Встреча завершилась со счетом 7:5, 6:2. Следующим соперником Томми Пола станет 23-я ракетка мира итальянец Лучано Дардери.
Андрей Рублев проиграл четвертый матч подряд. Ранее он потерпел поражение на старте турниров в Алматы и Шанхае, а также уступил в четвертьфинале состязания в Пекине.
Общий призовой фонд турнира в Вене составляет $2,7 млн. В прошлом году победителем стал итальянец Янник Синнер, который не принимает участия в текущем розыгрыше.
ATP
Андрей Рублев
Новости тенниса

Авторы

  • Арнольд Кабанов
    корреспондент