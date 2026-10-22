России подбирают собеседника
В ЕС снова занялись поиском переговорщика для диалога с Владимиром Путиным
После того как США вновь активизировали попытки урегулировать украинский конфликт, в Евросоюзе вернулись к обсуждению того, кто мог бы представлять Европу в переговорах с Москвой. Перечень возможных кандидатов с весны этого года изменился мало. Фаворитами по-прежнему называют президента Финляндии Александра Стубба и главу Евросовета Антониу Кошту. Однако в списке появились и новые имена.
ЕС вернулся к проблеме выбора кандидата, который будет представлять объединение на переговорах по украинскому конфликту. 22 октября об этом написало издание Politico. По данным его источников, вопрос стал актуален после встречи спецпосланника президента США Стива Уиткоффа с президентом Украины Владимиром Зеленским и представителями ЕС 20 октября в Осло и его последующего визита в Россию. Возобновление дипломатических усилий Вашингтона и одновременно усилившееся давление Дональда Трампа на Зеленского вновь подтолкнули европейцев к усиленным поискам того, кто будет говорить от их лица с российским президентом Владимиром Путиным.
Первый принципиальный вопрос, который решают сейчас в Европе, состоит в том, должен ли потенциальный переговорщик быть высокопоставленным чиновником Евросоюза или главой государства либо правительства одной из стран ЕС. При этом президент Чехии Петр Павел и вовсе предлагает выдвинуть для переговоров с Москвой лидера или группу лидеров стран, возможно даже не входящих в ЕС и НАТО, но готовых представлять европейские интересы. Президент Чехии объясняет свою позицию тем, что в Москве не будут воспринимать всерьез чиновников из Брюсселя или лидеров ключевых стран ЕС. Впрочем, его предложение пока не нашло поддержки у союзников.
Тем временем сторонники выдвижения кандидата от руководства ЕС оценивают плюсы и минусы выдвижения на российский трек главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, председателя Евросовета Антониу Кошты и главного дипломата Евросоюза Каи Каллас.
Пока выбор склоняется к Коште: он уже поручал своему офису выстроить канал связи с Москвой и, по мнению собеседников Politico, занимает более взвешенную позицию по украинскому конфликту, чем две другие упомянутые кандидатуры. К тому же выбор фон дер Ляйен или Каллас может обострить противостояние между двумя этими женщинами в европейском руководстве, а отдельные их высказывания в адрес Трампа могут лишить Вашингтон всякого желания взаимодействовать с ними в рамках мирного процесса.
Когда речь идет о Брюсселе, всплывает еще одно имя — Бьорн Зайберт. Он возглавляет офис главы Еврокомиссии и давно стал одной из ключевых, хотя и не слишком публичных фигур. Его имя редко мелькает в новостях, но именно он присутствовал на встрече в Осло, а ранее регулярно представлял ЕС на встречах советников по безопасности «коалиции желающих». Некоторые источники Politico даже указали, что фактически он уже взял на себя функцию переговорщика.
Однако в Норвегии был еще один человек, представляющий европейские интересы,— президент Финляндии Александр Стубб. Именно его считают фаворитом в борьбе за место за столом переговоров, если страны—члены ЕС решат сделать ставку на национального лидера, а не чиновника из Брюсселя.
В пользу Стубба говорят его активность на украинском направлении, относительная взвешенность заявлений, когда речь заходит о российско-украинском конфликте, а также исторические связи Финляндии с Россией.
Имена Кошты и Стубба в качестве переговорщиков в диалоге с Москвой называли еще в мае 2026 года. Звучала тогда и фамилия Каллас, впрочем, этот вариант был быстро отвергнут. В России тогда тоже включились в обсуждение и предложили назначить на эту роль экс-канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера, но его кандидатуру забраковали в Брюсселе. Еще один бывший немецкий лидер, Ангела Меркель, сама публично отказалась от такой роли.
В тот раз дискуссия быстро зашла в тупик и исчезла из публичного пространства: мирные переговоры вновь стали казаться чем-то далеким, и непростой вопрос убрали в долгий ящик. И вот теперь проблема вновь встала в полный рост во всей своей сложности, главная из которых заключается в том, что кандидат в переговорщики от Европы помимо поддержки самих европейцев и Украины должен пользоваться доверием администрации США и руководства России. А найти такого человека крайне затруднительно, если вообще возможно.