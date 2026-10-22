России подбирают собеседника

Первый принципиальный вопрос, который решают сейчас в Европе, состоит в том, должен ли потенциальный переговорщик быть высокопоставленным чиновником Евросоюза или главой государства либо правительства одной из стран ЕС. При этом президент Чехии Петр Павел и вовсе предлагает выдвинуть для переговоров с Москвой лидера или группу лидеров стран, возможно даже не входящих в ЕС и НАТО, но готовых представлять европейские интересы. Президент Чехии объясняет свою позицию тем, что в Москве не будут воспринимать всерьез чиновников из Брюсселя или лидеров ключевых стран ЕС. Впрочем, его предложение пока не нашло поддержки у союзников.