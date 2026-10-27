В Карелии 12 ноября рассмотрят законопроект о полном запрете продажи вейпов
Законодательное собрание Карелии 12 ноября планирует рассмотреть законопроект, который определит полномочия региональных властей в сфере ограничения продажи вейпов. После его принятия депутаты смогут перейти к рассмотрению инициативы о полном запрете розничной торговли электронными системами доставки никотина и жидкостями к ним. Об этом «Ведомостям Северо-Запад» сообщили в региональном парламенте.
Инициативу о запрете продажи вейпов выдвинул глава Карелии Артур Парфенчиков. Он объяснил ее необходимостью защитить молодежь от никотиновой зависимости и отметил, что электронные устройства ошибочно воспринимают как безопасную альтернативу обычным сигаретам. О подготовке законопроекта ранее сообщал и «Ъ Северо-Запад».
Право вводить региональные ограничения на розничную продажу вейпов субъекты РФ получили после принятия федерального закона в июне 2026 года. Запреты можно будет вводить с 1 марта 2027 года сроком на пять лет. Подробнее о новых полномочиях регионов и реакции бизнеса «Ъ Северо-Запад» писал в материале «Регионы начинают запариваться».
Карелия — не единственный регион Северо-Запада, где готовятся ограничить продажу такой продукции. В Ненецком автономном округе запрет на розничную продажу вейпов должен вступить в силу 1 марта 2027 года. Закон окружные депутаты приняли единогласно. В Петербурге также готовят региональный запрет: соответствующий законопроект внесли на рассмотрение городского парламента.