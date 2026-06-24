Регионы начинают запариваться

Власти регионов задумались о введении полного запрета на продажу вейпов, жидкостей к ним и других электронных систем доставки никотина. Закон, который дает право субъектам РФ устанавливать ограничения на местном уровне, 9 июня приняла Госдума, 17 июня одобрил Совет федераций. Документ пока не подписал президент Владимир Путин. Однако некоторые регионы уже заявили, что воспользуются данной возможностью. В Санкт-Петербурге тему обсуждают с прошлого года: власти склоняются к введению запрета, однако окончательное решение будет принято уже в следующем созыве, после выборов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Принятие запрета объясняют тягой к электронным устройствам молодого поколения и последствиями для здоровья от такого курения

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Принятие запрета объясняют тягой к электронным устройствам молодого поколения и последствиями для здоровья от такого курения

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Регионы смогут вводить запрет на розничную продажу электронных систем доставки никотина (ЭСДН) с 1 марта 2027 года. Эксперимент рассчитан на пять лет — до 1 марта 2032-го. В июне соответствующий законопроект одобрила Государственная дума и поддержал Совет федераций. Документ пока не подписал Владимир Путин.

Принятие запрета объясняют тягой к электронным устройствам молодого поколения и последствиями для здоровья от такого курения. «Вейпы отличаются от табака тем, что ароматизаторы формируют привыкание. Они вкусные, заманчивые, и дети на это подсаживаются. Вейпы несут огромный вред здоровью. А с другой стороны, обогащают тех, кто их продает»,— заявлял председатель ГД Вячеслав Володин во время рассмотрения инициативы в третьем чтении.

Против нововведений выступал бизнес. Пока шло обсуждение проекта, «Опора России» несколько раз просила Владимира Путина не разрешать регионам самостоятельно устанавливать правила. Такая норма, по мнению организации, приведет к дроблению единого экономического пространства и сделает условия работы непрозрачными для бизнеса. Добросовестные предприниматели столкнутся с риском закрытия точек, а в отдельных регионах сформируется нелегальный рынок ЭСДН, уверены в сообществе.

В России уже действуют некоторые ограничения на реализацию вейпов. Так, их запрещено продавать несовершеннолетним, по цене ниже минимальной, вне специализированных магазинов. Кроме того, продукцию нельзя выставлять на витрине, а также реализовывать через интернет и маркетплейсы.

В Санкт-Петербурге еще в начале года создали профильную рабочую группу. На первом и пока единственном заседании депутаты и чиновники выступали в основном за введение ограничений, однако отмечали, что любой тотальный запрет может привести к обратному эффекту.

Следующая встреча запланирована на 6 июля, рассказал председатель петербургского парламента Александр Бельский. «Что касается моего личного мнения: я однозначно против вейпов. Неизвестно, что находится в этих жидкостях, как они производятся. В Петербурге мы в первую очередь обсуждаем возможность запрета»,— заявил спикер.

Принимать решение ЗакС намерен с учетом позиции коллег из Ленинградской области. Окончательное решение будет принято в октябре — уже в следующем созыве депутатов, после сентябрьских выборов.

В Заксобрании Ленинградской области идею пока не обсуждали, рассказали «Ъ Северо-Запад» в пресс-службе регионального парламента. «Вполне возможно, что мы придем к такому решению [запрету]. Запрос государства на это есть. Мы движемся в сторону оздоровления населения, поэтому не исключено, что такая норма будет принята. Вейпы — специфическая смесь, которая ни к чему хорошему организм не приводит»,— прокомментировал председатель парламентской комиссии по экономике, собственности, инвестициям и промышленности Александр Русских. Депутат также отметил, что принимать решение нужно совместно с Петербургом, как это было сделано по вопросу «наливаек» и времени продажи алкоголя.

Самостоятельными методами с ЭСДН борется губернатор Вологодской области Георгий Филимонов. В конце апреля чиновник сообщил в Telegram-канале, что в регионе закрылись все 316 точек, в которых продавали вейпы. Принимать решение о запрете реализации электронных устройств в регионе будут после того, как федеральный закон подпишет Владимир Путин, рассказали в пресс-службе господина Филимонова.

В Ненецком автономном округе ждать не стали: в начале прошлой недели губернатор Ирина Гехт сообщила, что в регионе начали разработку законопроекта о полном запрете розничной продажи вейпов. «Мы видим, как агрессивно мода навязывается молодежи. Но очевидно, что вейпинг — это не безобидное увлечение, а прямой путь к серьезным проблемам со здоровьем у детей. Поэтому делаем осознанный выбор в пользу здорового образа жизни»,— написала госпожа Гехт в Telegram-канале.

Начать разработку регионального закона после того, как федеральный подпишет президент РФ, планируют и в Республике Карелия. Этим займется Министерство промышленности и торговли. «Окончательное решение будет приниматься в установленном порядке после анализа правоприменительной практики и оценки возможных последствий введения таких ограничений. В случае принятия решения о введении запрета он будет устанавливаться законом республики»,— прокомментировали в пресс-службе местного правительства.

В Архангельской области введение ограничений еще не обсуждали, сообщили «Ъ Северо-Запад» в пресс-службе правительства, отметив, что инициатива должна исходить от депутатов. В областном собрании также заявили, что работа над сопутствующим законопроектом пока не ведется.

Надежда Ярмула