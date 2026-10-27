Нетаньяху уходит в протест
Премьер-министр Израиля заявил о попытке «украсть» выборы
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил 27 октября о попытке его противников «украсть» парламентские выборы. В обращении к своим сторонникам глава правительства подчеркнул, что в день голосования зафиксирована высокая явка в районах с арабским населением, причем представители арабских партий, по его словам, пытаются подкупить избирателей. Явка на выборах в Кнессет действительно стала самой высокой с 1973 года. И, по данным израильских СМИ, соратники господина Нетаньяху по партии «Ликуд» уже начали готовить стратегию на случай тотального поражения.
Свои многочисленные призывы по поводу выборов Биньямин Нетаньяху опубликовал в соцсети X. В одном из обращений премьер заявил, что утром на юге страны, где проживают представители арабской общины, были задержаны функционеры арабской партии РААМ «с конвертами денег». «У нас пытаются украсть выборы»,— заявил глава правительства. Он выразил возмущение в связи с тем, что в арабских районах явка избирателей намного выше, чем в еврейских, и призвал свой электорат отложить все дела и прийти вместе с родственниками, друзьями и соседями голосовать за партию «Ликуд» и ее партнеров. «На чаше весов находится защита нашего еврейского государства. Сильное правое правительство во главе с "Ликудом", со всеми нашими партнерами, или левое правительство с арабскими партиями, которое положит конец Государству Израиль, каким мы его знаем»,— подчеркнул Биньямин Нетаньяху.
По официальным данным, уже к 14:00 по местному времени на избирательные участки в Израиле пришли 44,9% избирателей. Это стало самым высоким показателем с 1973 года. При этом высокая активность зафиксирована почти во всех социальных группах, кроме ультраортодоксальной общины, где социологи заметили низкий интерес избирателей к голосованию.
На фоне длинных очередей на участках Центральная избирательная комиссия Израиля выпустила распоряжение о том, что любой избиратель, прибывший на участок до 22:00 по местному времени, сможет проголосовать.
«Мы побили все рекорды (по явке.— “Ъ”),— заявил и. о. генерального директора Центральной избирательной комиссии Дин Ливне.— Таких данных никогда ранее не было». Он отметил, что явка существенно превышает даже показатели предыдущих парламентских выборов в ноябре 2022 года, побивших все рекорды по явке. Именно по их результатам Нетаньяху смог сколотить тогда свою нынешнюю право-религиозную коалицию.
Заявление господина Нетаньяху о «краже» голосов не было случайным. Как пояснили источники издания «Гаарец», партия «Ликуд» задолго до дня голосования начала подготовку к процессу оспаривания результатов голосования в арабских населенных пунктах. «Было проведено несколько дискуссий по вопросу о том, что делать в случае поражения,— рассказал газете источник, близкий к премьер-министру.— Были высказаны однозначные мнения о необходимости кампании, которая бы отталкивалась от тезиса, что выборы были украдены и сфальсифицированы». По словам собеседников «Гаарец», это должно быть похоже на попытки президента США Дональда Трампа и его команды опротестовать результаты выборов 2020 года.
Уточняется, что «Ликуд» намерен сделать акцент на женщинах-мусульманках, пришедших на участки в закрытой одежде.
Якобы они могли стать источником нарушений. Партия заранее направила несколько тысяч активистов для мониторинга избирательных участков в районах с арабским населением. «Допустим, женщина приходит голосовать в парандже, а через несколько минут приходит другая женщина в такой же одежде — может быть, это та же самая? Нам придется это проверить… В вопросе предотвращения махинаций в арабском секторе мы приложили самые масштабные и всеобъемлющие усилия»,— обратил внимание источник «Гаарец».
Высокая явка израильских арабов резко ослабляет позиции правого блока во главе с партией «Ликуд» и де-факто помогает оппозиции приблизиться к первым позициям. В то же время высокая явка представляет риск для небольших партий, выдвигающихся в Кнессет, потому что они рискуют не пройти избирательный порог: для его преодоления партиям необходимо набрать 3,25% голосов, и высокая активность избирателей может размыть соответствующий показатель.