Нетаньяху уходит в протест

Свои многочисленные призывы по поводу выборов Биньямин Нетаньяху опубликовал в соцсети X. В одном из обращений премьер заявил, что утром на юге страны, где проживают представители арабской общины, были задержаны функционеры арабской партии РААМ «с конвертами денег». «У нас пытаются украсть выборы»,— заявил глава правительства. Он выразил возмущение в связи с тем, что в арабских районах явка избирателей намного выше, чем в еврейских, и призвал свой электорат отложить все дела и прийти вместе с родственниками, друзьями и соседями голосовать за партию «Ликуд» и ее партнеров. «На чаше весов находится защита нашего еврейского государства. Сильное правое правительство во главе с "Ликудом", со всеми нашими партнерами, или левое правительство с арабскими партиями, которое положит конец Государству Израиль, каким мы его знаем»,— подчеркнул Биньямин Нетаньяху.