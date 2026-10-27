Сырье пошло в развоз

По оценкам «Эйлера», EBITDA экспорта Urals в сентябре составила $105,9 на баррель, ВСТО — $107,1 на баррель. Маржа экспорта Urals достигла максимума с апреля, а ВСТО — максимума с начала 2024 года в основном за счет роста цен в портах назначения, указывают аналитики. Но в четвертом квартале в «Эйлере» ожидают ухудшения ценовой конъюнктуры, закладывая в прогноз начало урегулирования ситуации на Ближнем Востоке и восстановление поставок через Ормузский пролив. В этом случае, прогнозируют в «Эйлере», цена Brent снизится, дисконты на российскую нефть расширятся из-за усиления конкуренции с ближневосточными сортами в Азии и стоимость Urals и ВСТО вернется к уровням начала 2026 года. Как оценивали в Vortexa, в октябре отгрузки нефти из стран Ближнего Востока, за исключением Ирана, в Китай достигнут 4,5 млн б/с, что близко к среднему показателю 2025 года (4,7 млн б/с).