Сырье пошло в развоз
Россия увеличила экспорт нефти на 7% за девять месяцев
Экспорт российской нефти за девять месяцев 2026 года вырос почти на 7% год к году. Маржа зарубежных поставок Urals и ESPO в сентябре была на многомесячных максимумах за счет роста цен, но до конца года конъюнктура может ухудшиться из-за усиления конкуренции с ближневосточным сырьем.
Экспорт нефти и газового конденсата из России в дальнее зарубежье в январе—сентябре 2026 года увеличился на 6,9% год к году, до 4,8 млн баррелей в сутки (б/c), говорится обзоре Argus (есть у “Ъ”). Объем поставок увеличился на 11,7 млн тонн, до 180 млн тонн. Подсчеты агентства основаны на данных Vortexa, Kpler и участников рынка.
Как отмечают в Argus, экспорт вырос в условиях перенаправления части сырья с внутреннего рынка из-за плановых и внеплановых ремонтов на НПЗ: «Поставки начали заметно превышать показатели предыдущих двух лет начиная с мая».
По данным Международного энергетического агентства (IEA), в июне переработка российских НПЗ снизилась на 30% год к году, до 3,8 млн б/c, многолетнего минимума.
Экспорт сырья по системе «Транснефти» вырос на 5,9%, до 4 млн б/c (150,4 млн тонн). Отгрузки в западном направлении увеличились на 8,6%, до 2,2 млн б/c (84,2 млн тонн), в восточном — на 2,7%, до 1,8 млн б/c (66,2 млн тонн). На западе экспорт Urals из балтийских портов вырос на 14,9%, до 1,6 млн б/c (60,8 млн тонн), поставки Urals и Siberian Light из Новороссийска — на 17%, до 515 тыс. б/с (19,4 млн тонн). Объем отгрузок из Новороссийска мог быть больше, но в последние месяцы экспорт из этого порта ограничен из-за высоких рисков в акватории Черного моря, отмечают аналитики. В восточном направлении рост обеспечил экспорт ESPO (ВСТО) из Козьмино, увеличившийся на 5,9%, до 988 тыс. б/с (36,5 млн тонн).
Поставки нефти по нефтепроводу «Дружба» в дальнее зарубежье, сказано в обзоре, за девять месяцев сократились примерно в два раза, до 106 тыс. б/с, или 4 млн тонн. Снижение обусловлено приостановкой отгрузок с конца января по апрель и прекращением поставок в Чехию с марта 2025 года, уточняют аналитики. С мая, добавляют они, остановлен и транзит казахстанской нефти в Германию.
В сентябре основными направлениями российского экспорта нефти оставались Китай, Индия и Турция.
Морские поставки в КНР в сентябре к августу увеличились на 13,6%, до 1,68 млн б/c, достигнув максимума с января, следует из обзора Argus. Росту экспорта способствовало восстановление переработки в КНР и увеличение поставок по Северному морскому пути. Отгрузки в Индию снизились на 13,6%, до 1,8 млн б/c, в условиях частичного восстановления транзита через Ормузский пролив, что позволило индийским НПЗ повысить закупки ближневосточной нефти, а также с учетом активного спроса со стороны китайских импортеров, указывают аналитики.
По оценкам «Эйлера», EBITDA экспорта Urals в сентябре составила $105,9 на баррель, ВСТО — $107,1 на баррель. Маржа экспорта Urals достигла максимума с апреля, а ВСТО — максимума с начала 2024 года в основном за счет роста цен в портах назначения, указывают аналитики. Но в четвертом квартале в «Эйлере» ожидают ухудшения ценовой конъюнктуры, закладывая в прогноз начало урегулирования ситуации на Ближнем Востоке и восстановление поставок через Ормузский пролив. В этом случае, прогнозируют в «Эйлере», цена Brent снизится, дисконты на российскую нефть расширятся из-за усиления конкуренции с ближневосточными сортами в Азии и стоимость Urals и ВСТО вернется к уровням начала 2026 года. Как оценивали в Vortexa, в октябре отгрузки нефти из стран Ближнего Востока, за исключением Ирана, в Китай достигнут 4,5 млн б/с, что близко к среднему показателю 2025 года (4,7 млн б/с).