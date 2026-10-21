В Ненецком автономном округе запретят продажу вейпов с марта 2027 года

Ограничение будет действовать пять лет — до 1 марта 2032 года. Такой срок предусмотрен федеральным законом № 186-ФЗ, который предоставил регионам право самостоятельно вводить запрет на розничную продажу вейпов, жидкостей для них и других электронных систем доставки никотина.