В Ненецком автономном округе запретят продажу вейпов с марта 2027 года
В Ненецком автономном округе с 1 марта 2027 года запретят розничную продажу вейпов и других электронных систем доставки никотина. Соответствующий закон депутаты окружного собрания приняли единогласно, сообщила пресс-служба регионального парламента.
Ограничение будет действовать пять лет — до 1 марта 2032 года. Такой срок предусмотрен федеральным законом № 186-ФЗ, который предоставил регионам право самостоятельно вводить запрет на розничную продажу вейпов, жидкостей для них и других электронных систем доставки никотина.
Документ разработал департамент внутреннего контроля и надзора Ненецкого автономного округа. Цель инициативы — защита здоровья жителей региона, прежде всего детей и подростков.
Ранее «Ъ Северо-Запад» писал, что законопроект о запрете продажи вейпов внесли в Заксобрание Петербурга.