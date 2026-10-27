Астроциты против эпилепсии

— Мозг человека намного сложнее мозга мышей. Это проявляется как на уровне пространственной организации, так и на уровне популяционного разнообразия клеток и принципов их кооперации (взаимодействия). В связи с этим данные, полученные на культурах, не могут переноситься сразу на мозг. Но в случае аденозиновых рецепторов и, например, эпилепсии мы имеем дело с относительно универсальными молекулярными механизмами рецепторного ответа и генерации эпилептиформной активности, которые есть и у грызунов, и у человека. Более того, результаты нашей группы и исследователей из других стран указывают на то, что эпилептиформная активность в клетках нейрон-глиальных культур является коррелятом подобной активности в эпилептическом очаге в мозге человека. Электрофизиологическая активность клеток из биопсии мозга пациента с эпилепсией имеет сходные паттерны с активностью нейронов, которую мы наблюдали в наших культурах или другие исследователи в переживающих срезах мозга животных. Это ставит нас в более выгодное положение в вопросе трансляции результатов. То есть если аллостерические модуляторы А1-рецепторов подавляют или отменяют эпилептиформную активность в культуре и у мышей, то в этом контексте вероятно будут работать и в организме человека.