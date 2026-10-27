Белые пятна Каспия

Однако ключевая научная проблема сегодня — не столько сам исторический спад, сколько неопределенность текущего состояния популяции: оценки численности расходятся втрое, методики учетов несовместимы, а данные за 2005 год различаются почти четырехкратно (около 100 тыс. в зарубежных исследованиях против 395 тыс. в российской оценке). Новая концепция сохранения вида предлагает перейти от разрозненных исследований и проектных инициатив к системной рамке — с едиными стандартами наблюдений, согласованной международной исследовательской программой и приоритетами по снижению антропогенной смертности. О том, что стоит за цифрой «минус 90%», почему биология вида превращает восстановление популяции в марафон и возможна ли координация пяти стран там, где пересекаются интересы нефтедобычи, судоходства и охраны природы, «Ъ-Наука» беседует с исполнительным директором фонда «Озеро Байкал» Екатериной Егоровой.