Режим тишины в Алешках сохранят до 1 ноября
Режим прекращения огня в Херсонской области на территориях, связанных с проведением гуманитарной миссии в Алешках, продлится с 04:00 мск 27 октября до 22:59 мск 1 ноября. Об этом написала уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова в «Макс».
Госпожа Лантратова отметила, что сегодня, по состоянию на 17:30 мск, нарушений режима тишины ни с российской, ни с украинской стороны не зафиксировано. «Очень важно, чтобы достигнутые договоренности соблюдались и в дальнейшем. От этого зависит возможность оказать помощь людям, которые остаются в городе и ждут нашей поддержки», — написала Яна Лантратова.
Сейчас, пояснила омбудсмен, ведется координационная работа с уполномоченным Верховной рады Украины по правам человека Дмитрием Лубинцом при посредничестве аппарата первой леди США Мелании Трамп, которая 23 октября объявила о достигнутых договоренностях по гуманитарной миссии в Алешках между РФ и Украиной.