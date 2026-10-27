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Выпуск газеты №199«Ъ» Газета
Жизнь

Режим тишины в Алешках сохранят до 1 ноября

Режим прекращения огня в Херсонской области на территориях, связанных с проведением гуманитарной миссии в Алешках, продлится с 04:00 мск 27 октября до 22:59 мск 1 ноября. Об этом написала уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова в «Макс».

Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

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Госпожа Лантратова отметила, что сегодня, по состоянию на 17:30 мск, нарушений режима тишины ни с российской, ни с украинской стороны не зафиксировано. «Очень важно, чтобы достигнутые договоренности соблюдались и в дальнейшем. От этого зависит возможность оказать помощь людям, которые остаются в городе и ждут нашей поддержки», — написала Яна Лантратова.
Сейчас, пояснила омбудсмен, ведется координационная работа с уполномоченным Верховной рады Украины по правам человека Дмитрием Лубинцом при посредничестве аппарата первой леди США Мелании Трамп, которая 23 октября объявила о достигнутых договоренностях по гуманитарной миссии в Алешках между РФ и Украиной.
Херсонская область
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