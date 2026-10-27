Режим тишины в Алешках сохранят до 1 ноября

Госпожа Лантратова отметила, что сегодня, по состоянию на 17:30 мск, нарушений режима тишины ни с российской, ни с украинской стороны не зафиксировано. «Очень важно, чтобы достигнутые договоренности соблюдались и в дальнейшем. От этого зависит возможность оказать помощь людям, которые остаются в городе и ждут нашей поддержки», — написала Яна Лантратова.