В Карелии готовят законопроект о полном запрете продажи вейпов
Об этом сообщил глава Республики Артур Парфенчиков
В Карелии планируют ввести полный запрет на розничную продажу вейпов, жидкостей для них и других электронных систем доставки никотина. Соответствующий законопроект готовят в республике, сообщил губернатор Артур Парфенчиков.
По словам главы региона, вейпы стали частью молодежной культуры, а их нередко воспринимают как безопасную альтернативу обычным сигаретам. Однако такое представление ошибочно: ароматизированные жидкости содержат никотин и химические соединения, которые могут негативно влиять на сердечно-сосудистую и дыхательную системы.
Парфенчиков подчеркнул, что инициатива направлена не на создание препятствий для бизнеса, а на защиту молодого поколения от никотиновой зависимости.
Губернатор также привел статистику, согласно которой у 70% подростков, начавших употреблять никотин с помощью вейпов, в течение года формируется стойкая зависимость.