В Карелии готовят законопроект о полном запрете продажи вейпов

По словам главы региона, вейпы стали частью молодежной культуры, а их нередко воспринимают как безопасную альтернативу обычным сигаретам. Однако такое представление ошибочно: ароматизированные жидкости содержат никотин и химические соединения, которые могут негативно влиять на сердечно-сосудистую и дыхательную системы.