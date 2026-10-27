Ушаков: Путин повторил, что Зеленский может приехать в Москву для переговоров

В ходе разговора Владимир Путин подчеркнул, что контакты на уровне руководителей России и Украины имеют самый большой смысл, когда закончится переговорный процесс. «Будут выработаны какие-то документы, а именно в контексте долгосрочного урегулирования на Украине, и после этого лидеры двух стран могли бы встретиться. Переговорщики были бы готовы им доложить документы, а лидеры в свою очередь были бы готовы их подписать»,— пояснил помощник российского лидера.