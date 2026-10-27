Ушаков: Путин повторил, что Зеленский может приехать в Москву для переговоров
Президенту России Владимиру Путину в разговоре с лидерами Норвегии и Финляндии передали пожелание президента Украины Владимира Зеленского встретиться лично. Как сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков, предложение провести такую встречу в Москве все еще актуально.
«Наш начальник повторил, что, если действительно Зеленский хочет провести прямые переговоры, пусть приезжает в Москву, где ему будут обеспечены все условия, в том числе с точки зрения безопасности»,— сказал господин Ушаков в интервью ИС «Вести».
В ходе разговора Владимир Путин подчеркнул, что контакты на уровне руководителей России и Украины имеют самый большой смысл, когда закончится переговорный процесс. «Будут выработаны какие-то документы, а именно в контексте долгосрочного урегулирования на Украине, и после этого лидеры двух стран могли бы встретиться. Переговорщики были бы готовы им доложить документы, а лидеры в свою очередь были бы готовы их подписать»,— пояснил помощник российского лидера.