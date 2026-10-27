Крымчанин получил 29 лет колонии за подготовку теракта в СИЗО

По версии следствия, во время пребывания в изоляторе мужчина добровольно вступил в состав запрещенной в России международной террористической организации «Исламское государство» и запланировал поджог СИЗО. Муроджон Ертаев приобрел все необходимое, в том числе футболку с изображением флага террористической организации и литературу террористического характера. Мужчина также устроил слежку за сотрудниками СИЗО.