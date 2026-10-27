Крымчанин получил 29 лет колонии за подготовку теракта в СИЗО
Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону вынес приговор крымчанину Муроджону Ертаеву за подготовку теракта в следственном изоляторе. Об этом сообщили представители суда.
В марте—июле 2025 года крымчанин содержался в СИЗО в Ростовской области, будучи фигурантом уголовного дела о дезорганизации деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества. В сентябре Кировский районный суд Ростова-на-Дону приговорил его к 16 годам 6 месяцам колонии особого режима.
По версии следствия, во время пребывания в изоляторе мужчина добровольно вступил в состав запрещенной в России международной террористической организации «Исламское государство» и запланировал поджог СИЗО. Муроджон Ертаев приобрел все необходимое, в том числе футболку с изображением флага террористической организации и литературу террористического характера. Мужчина также устроил слежку за сотрудниками СИЗО.
Против мужчины возбудили еще одно уголовное дело об участии в террористической организации, покушении на совершение теракта, подготовке к захвату заложников и подготовке к дезорганизации деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества, организованной группой либо с насилием, опасным для жизни или здоровья.
В судебном заседании Муроджон Ертаев полностью признал свою вину. Ему назначили 29 лет колонии строгого режима с отбыванием первых 9 лет в тюрьме. Приговор в законную силу не вступил.