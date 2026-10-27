Саратовские аграрии оправдали прогноз по сбору зерна
При этом недостоверных деклараций стало больше
Урожай зерновых в Саратовской области превысил 5,5 млн тонн, сообщил губернатор Роман Бусаргин. Уборочная кампания близка к завершению, уже обработано 2 млн га, или 95,3% от плана.
Лидером среди муниципалитетов остается Калининский район, где намолочено более 332 тыс. тонн. Екатериновский, Ершовский, Пугачевский, Энгельсский и Балашовский районы преодолели отметку в 200 тыс. тонн.
За месяц с небольшим валовой сбор вырос примерно на 0,4 млн тонн. На 29 сентября аграрии собрали почти 5,1 млн тонн, а убрано было свыше 90% площадей. Тогда лидерами назвали Калининский (290 тыс. тонн), Екатериновский (281 тыс.), Ершовский (264 тыс.), Энгельсский (242 тыс.) и Пугачевский районы (222 тыс. тонн). Балашовский район в той пятерке не фигурировал, а сейчас перешагнул планку в 200 тыс. тонн.
Прогноз, который эксперты давали еще в августе, оправдался: валовой сбор превысил 5 млн тонн. Тогда было собрано более 4,5 млн тонн зерна и убрано 77% площадей, а средняя урожайность составляла 28 ц/га, теперь она чуть ниже — 27,6 ц/га. Тем не менее, по словам губернатора, это выше урожайности прошлого года.
По итогам 2025 года, как заявлял господин Бусаргин в конце декабря, регион собрал 5,8 млн тонн зерна и занял седьмое место в России по этому показателю. Нынешний результат пока ниже, но уборка еще не завершена.
Одновременно Россельхознадзор по Саратовской области аннулировал 833 декларации о соответствии зерна на партии общим весом 1,3 млн тонн: документы оформили с нарушением техрегламента Таможенного союза, сообщили в ведомстве. Среди примеров декларация главы КФХ из Романовского района на 1 тыс. тонн подсолнечника, где содержание пестицидов исследовала лаборатория без аккредитации. Та же проблема у предпринимателя из Ровенского района с 250 тоннами ячменя.
Годом ранее аннулировали около 700 деклараций на 900 тыс. тонн. Объем зерна с недостоверными документами вырос на 44,4%, а валовый сбор к началу октября (с 4,8 до 5,1 млн тонн) вырос на 6,25%. Доля такого зерна по отношению к сбору увеличилась с 18,8% до 25,5%.