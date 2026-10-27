Саратовские аграрии оправдали прогноз по сбору зерна

Годом ранее аннулировали около 700 деклараций на 900 тыс. тонн. Объем зерна с недостоверными документами вырос на 44,4%, а валовый сбор к началу октября (с 4,8 до 5,1 млн тонн) вырос на 6,25%. Доля такого зерна по отношению к сбору увеличилась с 18,8% до 25,5%.